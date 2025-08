Novidade!

Mãe e fotógrafa: Camila Alves é a nova apresentadora do Em Movimento

Natural do Rio de Janeiro, a jornalista é casada e mãe de quatro crianças. Ela se juntou à Dani Carla e ao Diego Araujo no programa da TV Gazeta

O sábado (2) começou com novidade na telinha da TV Gazeta, tem gente nova no Em Movimento! Trata-se da chegada da jornalista Camila Alves, que agora integra o time de apresentadores do programa mais capixaba do mundo.>