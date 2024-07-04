Daniela Carla deixa carreira no jornalismo e promete novidades na Rede Gazeta

Companhia certa do telespectador da TV Gazeta há 18 anos, a repórter Daniela Carla encerra a sua carreira no Jornalismo da Rede Gazeta nesta semana para encarar novos desafios na empresa. Com o passar dos anos, Daniela se tornou referência na forma de fazer a cobertura policial, com identificação e empatia com as vítimas e com o público, mesmo diante da dureza das coberturas enfrentadas.

Um comunicado oficial com a notícia foi feito aos colegas de trabalho nesta quinta-feira (4). O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, relembrou a trajetória da profissional e destacou que "o jeito 'Dani Carla de ser' cativou os colegas e, principalmente, o público".

"Autêntica, tornou-se referência na apuração, precisão da informação e forma de contar as histórias tristes e dramáticas que nos afligem diariamente. Imprimiu um estilo marcante aos temas policiais no ES1, agora Gazeta Meio Dia", disse Bruno Dalvi.

Os anos dedicados ao hard news começaram em 2006, como produtora da TV Gazeta Norte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um ano depois, foi transferida para o jornal impresso A Gazeta, em Vitória e, com mais dois anos, chegou a reportagem da TV Gazeta.

No início, Daniela não era entusiasta da cobertura policial, mas agora encerra o ciclo certa de que veio fazendo o que gostava nos últimos anos, além da sensação de dever cumprido.

"Na minha cabeça, aceitar o nome de repórter policial era como se tivessem me diminuindo frente aos demais. Os outros faziam tudo e eu só polícia. Tem gente que acha que é mais fácil, mas é bem complicado. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo fontes, os policiais gostavam de conversar comigo, me passavam as coisas, fui conhecendo todos pelo nome, o jeitinho de cada um e entregava o resultado no ar. Percebi que virei repórter de polícia mesmo, e eu gosto disso, gosto de fazer reportagem policial, por mais que tenham dias que sejam doídos".

Por muitas vezes, Daniela Carla se assustou com o retorno que recebeu do público, mas sempre aceitou tudo com muito carinho.

"Ouço muito das pessoas 'eu te amo', 'você é muito legal', 'adoro ver você na TV'... E eu penso: 'gente, mas eu só dou notícia ruim', e as pessoas respondem que eu faço de um jeito leve, que gostam da forma como eu conto, talvez que faça isso mesmo sem perceber", acredita.

As redes sociais da repórter são marcadas por um público, em sua maioria, de mulheres e crianças. Ela possui mais de 115 mil seguidores em apenas uma delas e vídeos que já chegaram a ter milhões de visualizações.

Daniela Carla encerra carreira no jornalismo da Rede Gazeta e planeja novidades Crédito: Reprodução

Dani relembrou de várias situações que já viveu, e também já superou, e disse que gosta de mostrar na internet o seu verdadeiro jeito de ser.

"Eu já enfrentei muita coisa, tenho uma filha, sempre trabalhei. Eu superei um relacionamento violento e tinha vergonha, mas cheguei a um momento em que entendi tudo isso. Aos poucos, quando eu fui superando, comecei a falar, perdi a vergonha de ter vivenciado isso, percebi que não foi fraqueza e que hoje consigo conversar com as mulheres de uma outra forma. [...] Nas redes, eu gosto de mostrar que eu sou uma pessoa comum, que trabalho fora, que tenho que cuidar da minha casa, de mim, treinar na academia... Ao treinar, você cuida do seu corpo e da mente, da autoestima, envolve muitas coisas. Saber que inspiro alguém é a melhor coisa", assumiu.

Nos bastidores, por muitos anos, Daniela, atualmente com 48 anos, não gostava de falar a idade para ninguém, mas isso também foi superado.

"Eu tinha vergonha de falar a minha idade, ficava ofendida se perguntassem, mas percebi que até falar a idade também faz parte do pacote de recuperação da autoestima, da confiança, de conseguir enxergar o meu valor com a idade que tenho e passar isso para outras mulheres", declarou.

O editor responsável do Gazeta Meio Dia, Luiz Veiga, reforçou essa identificação com o público, especialmente, na cobertura policial.

"A Dani tem essa característica de conseguir, por mais que seja um assunto duro, sério de polícia, imprimir muita identificação com as vítimas e com o público. A gente sabe como, muitas vezes, ela ficava tocada no bastidor. Essa humanidade é muito necessária para um jornal que quer se colocar junto à comunidade", falou.

Veiga comentou ainda que não se lembra de uma situação em que Daniela tenha se negado a fazer alguma matéria sobre a representatividade da repórter na tela da TV.

"Ela sempre foi muito destemida. A gente tinha que colocar um pouco de limite nela. A gente sabe que a mulher preta, periférica, é o perfil da mulher que mais sofre violência, violações de direito, e ela estava no ar como defensora das mulheres. Para nós, a Dani sempre foi um exemplo de pessoa vitoriosa, que usufrui de todo o poder como mulher, profissional, namorada, companheira e leva isso de maneira muito forte onde ela chega. Fora do vídeo, ela é muito mais engraçada do que se pensa, a equipe toda vai sentir saudade, mas com certeza ela vai fazer sucesso onde estiver!", disse.

Dani continua na tela da TV Gazeta

Mesmo considerando um clichê, a repórter encerra o ciclo com a sensação de "dever cumprido".

"Não imaginei que um dia eu fosse sair do Jornalismo. Eu gosto do que a gente faz, acredito no Jornalismo da Rede Gazeta, acho que a gente faz o melhor trabalho do estado. Saio com a certeza que dei o melhor de mim, lutei muito para não tomar um 'furo'. Quantas vezes eu saí da redação sem nada e consegui entregar um bom material no ar?! Consegui fazer fontes, fazer amigos, nas delegacias e na redação. Mas, com o passar do tempo, a gente quer ter desafios novos. Eu gosto de me sentir desafiada a aprender. [...] Vou encarar novos desafios, mas não me deu angústia ou aflição, eu estou animada e muito feliz! Tô me sentindo a própria Eliana na entrevista para o 'Fantástico', tô me sentindo nova de novo, começando uma carreira", revelou em meio a uma gargalhada característica.

A partir desta segunda-feira (8), Daniela Carla sai de férias. Aos telespectadores da TV Gazeta, ela mandou um recado.

"Podem esperar. Daqui a uns dias eu volto, mais descansada, mais animada. Por enquanto é surpresa, mas garanto que vocês vão ver uma Dani espontânea, leve, com assuntos diferentes, dicas para todo mundo se divertir e ser feliz! Quem já me segue nas redes já percebeu que eu gosto de uma brincadeira, isso vai ficar mais explícito. Todo mundo vai poder conferir um outro lado que eu não podia mostrar tanto!", disse.