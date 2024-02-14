"Você não sabe, nem eu": após 10 anos do meme, Dani Carla reencontra Irineu

Dani Carla registrou em suas redes sociais o reencontro com Irineu, entrevistado que rendeu um meme há cerca de 10 anos Crédito: Instagram @eudanicarla

Que ela é rainha dos memes, HZ está cansado de saber, pois basta dar uma vasculhada nas redes sociais para constatar! Dani Carla, a "doravante" repórter da TV Gazeta, atacou outra vez, inaugurando um subgênero no mundão da internet: o "reencontro" de memes. Achou estranho? Calma que a gente explica tudinho.

Passando o carnaval em Guarapari, Dani postou em suas redes sociais um inesperado reencontro com Irineu, um homem entrevistado pela jornalista há cerca de 10 anos em matéria que versava sobre estacionamento em fila dupla em frente às escolas de Vitória. Embaixo, para refrescar sua memória, reveja a reportagem exibida pela TV Gazeta em 06/11/2013.

Na ocasião, irritado com a abordagem da profissional, o rapaz deu uma resposta debochada quando Dani perguntou seu nome: "Irineu, você não sabe, nem eu", disparou o homem, com cara de poucos amigos. Não demorou para o babado invadir as redes sociais, ganhando vários memes e até um remix, o "puro suco" da zoação na internet.

Voltando ao (in)esperado reencontro, que rolou nesta terça-feira (13), Dani conversou de forma descontraída com Alexsandro (o verdadeiro nome de Irineu), na praia de Peracanga, em Guarapari.

"Ele não tem raiva de mim!", exclamou, surpresa, Dani Carla, ao enfrentar o antigo algoz, se assim podemos definir essa delicada relação. "Claro que não, ué!", respondeu Alexsandro, com bom humor, dizendo que curtiu a fama nas redes sociais.