Onça-parda resgatada em Iconha é macho e já passou por avaliação médica

Também conhecida como suçuarana, a onça-parda foi avistada andando pela cidade às 5h da manhã de sexta-feira (2), assustada e tentando entrar em residências e edifícios comerciais do Centro de Iconha. Em seguida, o animal entrou na garagem de um imóvel e foi preso em um banheiro desativado até que as equipes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal chegassem ao local.