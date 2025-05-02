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Onça-parda resgatada em Iconha é macho e já passou por avaliação médica

Felino apareceu no Centro da cidade na manhã de sexta-feira (2); Profissionais vão avaliar se animal poderá ser reintegrado à natureza
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 mai 2025 às 12:23

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 12:23

onça-parda flagrada a andando no Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, já foi avaliada por um médico veterinário e não apresenta ferimentos. O felino, resgatado ainda na manhã desta sexta-feira (2), foi levado para a sede da 4ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) para realizar o atendimento médico e se trata de um macho adulto.
Também conhecida como suçuarana, a onça-parda foi avistada andando pela cidade às 5h da manhã de sexta-feira (2), assustada e tentando entrar em residências e edifícios comerciais do Centro de Iconha. Em seguida, o animal entrou na garagem de um imóvel e foi preso em um banheiro desativado até que as equipes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal chegassem ao local.
Quase três horas depois de ser flagrado "passeando" por Iconha, o felino foi capturado pela Polícia Ambiental por volta das 7h45, após ser contido com uso de cambão – instrumento utilizado para contenção de animais – e de uma rede. Agora, uma análise será realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e demais órgãos ambientais da região, além da secretaria de meio ambiente de Iconha, para avaliar se o animal pode retornar à natureza e para onde ela será levada.

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