Onça-parda é encontrada morta após ser atropelada em Aracruz
Uma onça-parda foi atropelada e encontrada morta na Vila do Riacho, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). Não há informações sobre como o atropelamento aconteceu, nem sobre quem seria o responsável.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Aracruz informou que tomou conhecimento do caso e enviou uma equipe técnica ao local para recolher o animal e encaminhar para a Universidade de Vila Velha (UVV).
Segundo a bióloga e coordenadora do Projeto Felinos da UVV, Ana Carolina Srbek de Araujo, o animal passará por uma necropsia para identificar como estava sua saúde, se havia doenças, parasitas ou alterações no corpo. Essas informações ajudam os pesquisadores a entender a situação das populações de animais silvestres. Também serão coletadas amostras para exames genéticos, que serão enviadas ao Banco Nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além de pelos para estudos ecológicos.
Ao encontrar um animal silvestre morto, não toque nele e evite contato direto. Isole a área e ligue para a Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros (193), a Polícia Ambiental ou a prefeitura da cidade.