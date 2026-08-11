Comerciante e pai de vereador de Marechal Floriano morre em acidente na BR 262

O comerciante Argeu Oliveira, de 54 anos, pai do vereador Hilário Oliveira Neto, de Marechal Floriano, morreu em um acidente de carro no km 65 da BR 262, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Ele estava sozinho e dirigia um Hyundai HB20 branco quando o veículo capotou.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 22h38. O carro saiu da pista e caiu em uma estrada secundária localizada abaixo da rodovia. As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas.





Conforme publicação do site Montanhas Capixabas, Argeu era conhecido na comunidade de Santa Maria por ser proprietário do “Gegeu Bar”, tradicional estabelecimento da região.





Nas redes sociais, o filho de Argeu, vereador Hilário, publicou uma mensagem de luto: “Te amarei para todo sempre, meu pai, meu melhor amigo. Sua alegria, generosidade e amizade serão lembradas por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu.





Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.