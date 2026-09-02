Seu cachorro toma banho na frequência certa? Veja 6 fatores que ajudam a descobrir

Cachorros que passam bastante tempo fora de casa tendem a entrar em contato com mais poeira, terra, lama, folhas e outros resíduos presentes no ambiente. Animais que fazem trilhas, brincam em parques ou acompanham o tutor em atividades ao ar livre, por exemplo, podem voltar para casa com os pelos visivelmente sujos. Quanto maior for a exposição a esses ambientes, maior poderá ser a necessidade de limpeza .