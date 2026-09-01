PIB perde força no 2º tri: os 3 desafios para o próximo presidente na economia

"Então, quando inicia o próximo ciclo político, tem quatro anos para poder colocar a casa em ordem. Em geral, o eleito ou reeleito faz um choque de ajustes no primeiro ano, porque aí ele tem mais três anos para absorver aquele choque, e tentar recompor a economia para fazer o seu sucessor na eleição seguinte. Então, todo mundo inicia 2027 olhando para 2030."