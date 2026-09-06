WSL de Guarapari: Jadson André é bicampeão e destaca conexão com o ES

Jadson André voltou a fazer história nas ondas de Guarapari. O potiguar conquistou, neste domingo, o título do QS 4000 da WSL pelo segundo ano consecutivo e se tornou bicampeão da etapa capixaba do circuito sul-americano. Na grande final, Jadson bateu Luan Wood em uma disputa de alto nível, marcada por várias trocas de notas, e garantiu o troféu com um somatório de 13,33.
O caminho até a decisão começou com uma semifinal que reeditou a final masculina da edição do ano passado. Jadson enfrentou Rodrigo Saldanha e avançou com 11,83. Na outra bateria, Luan Wood superou Pablo Gomes da Silva, com 13,44, para garantir a vaga na decisão. Na final, os dois alternaram a liderança ao longo da bateria, até Jadson conseguir a combinação necessária para ficar novamente com o título em Guarapari.
"Eu sabia que depois de ter chegado na semifinal, em duas baterias só, eu sabia que eu estava ali a menos de uma hora de me consagrar como campeão aqui do Circuito. Mas a gente precisa manter os pés no chão, humildade sempre. E graças a Deus, fui abençoado com essa vitória. Esse lugar mora no meu coração já há muito tempo, mas depois de vencer duas etapas seguidas da WSL, se torna mais especial ainda", disse Jadson.
Ligação forte com o Espírito Santo
A conquista também reforça a ligação do surfista com o Espírito Santo. Jadson contou que essa relação começou anos antes das duas vitórias consecutivas no QS 4000. Em 2018, ele foi campeão brasileiro e também ajudou o Rio Grande do Norte a conquistar o título por equipes em uma etapa disputada no Estado.
"A minha conexão com esse lugar já vem de décadas atrás. Eu acho que o ano foi 2018. Eu me consagrei campeão Brasileiro Junior e campeão Brasileiro Open. E nós competíamos, na época, com a equipe reduzida, que nós tínhamos o Circuito Brasileiro e a pontuação por equipes. E o Rio Grande do Norte foi campeão naquela etapa. Então, ali o Espírito Santo já tinha entrado no meu coração, porque foi a primeira vez que nós fomos campeões por estados", enfatizou Jadson.
Tainá Hinckel vence no feminino
Na disputa feminina, quem se saiu melhor foi a catarinense Tainá Hinckel. Ela, que representou o Brasil nas Olímpiadas de Paris-2024, bateu a peruna Daniella Rosas na grande decisão e levantou o troféu da etapa capixaba da WSL.