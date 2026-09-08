Quer fortalecer a imunidade? Veja o que realmente funciona segundo a ciência

O excesso de treino sem recuperação adequada pode ter efeito oposto e reduzir temporariamente as defesas: o que sustenta o benefício ao longo do tempo é a regularidade do treino, não a intensidade extrema de sessões isoladas. Segundo o Vigitel 2025, a prática de atividade física moderada no tempo livre entre os brasileiros cresceu 42,3% na última década, mas a atividade física ligada ao deslocamento diário, como caminhar ou pedalar até o trabalho, caiu de 17% para 11,3% no mesmo período, sinal de que boa parte da rotina da população brasileira segue sedentária.