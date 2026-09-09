Homem é baleado na cabeça perto de casa em São Gabriel da Palha

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas em uma praça no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Segundo a Polícia Civil, ela já era investigada pelo crime. A ação contou com o apoio de câmeras do sistema de videomonitoramento e da Guarda Civil Municipal.





De acordo com a corporação, durante a abordagem, foram encontradas 51 pedras de crack escondidas dentro de um pacote de fumo. O celular da suspeita também foi apreendido. Ainda segundo a polícia, enquanto era algemada, a mulher teria resistido à prisão, entrado em luta corporal com um dos agentes e cuspido no rosto de um policial.





Durante o transporte na viatura, conforme a Polícia Civil, a mulher permaneceu alterada, desobedeceu às determinações dos agentes e bateu repetidamente no compartimento destinado aos detidos. A corporação informou que ela sofreu um corte na cabeça em decorrência dessas batidas.





A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, resistência, desacato e desobediência. Após os procedimentos, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.