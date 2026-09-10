AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Saúde
  • Possível surto de doença respiratória é investigado em hospital de Linhares
8 pessoas infectadas

Possível surto de doença respiratória é investigado em hospital de Linhares

Oito pessoas apresentaram sintomas; causa ainda é desconhecida e amostras são analisadas para identificar o agente responsável

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 21:23

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

09 set 2026 às 21:23
Sesa investiga possível surto de doença respiratória em Hospital Geral de Linhares
Sesa investiga possível surto de doença respiratória em Hospital Geral de Linhares Divulgação | Prefeitura de Linhares

Um possível surto de doença respiratória está sendo investigado no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Espírito Santo. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) relata que representantes do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Cievs), do HGL e da Vigilância Epidemiológica municipal se reuniram na manhã desta quarta-feira (9) para alinhar as ações da apuração.


Segundo a Sesa, oito pessoas apresentaram sintomas respiratórios. A causa ainda é desconhecida, e amostras estão sendo coletadas para identificar o agente responsável pelos quadros. 


O hospital informou que acompanha os casos de funcionários com sintomas e reforçou medidas de prevenção dentro da unidade, como a higienização das mãos, utilização de máscaras, limpeza dos ambientes e atenção aos sistemas de climatização. 


A instituição ressalta que segue funcionando normalmente, conforme orientação da Vigilância Epidemiológica. Não há registro de pacientes internados na UTI com sintomas semelhantes aos apresentados pelos colaboradores infectados e, por esse motivo, o setor também funciona normalmente.


Tanto a Sesa quanto o hospital informaram que acompanham a situação em conjunto. Eventuais novas medidas serão definidas conforme o avanço da investigação.

Veja Também 

Varicela, popularmente conhecida como catapora

Casos de catapora chegam a 129 em Marataízes e dobram em menos de um mês

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo

A Lagoa Azul escondida no Norte do ES que agora vai receber turistas

Caso aconteceu no Córrego da Areia

Homem é encontrado morto enquanto pescava em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Norte ES Norte Linhares Hospital Doença SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ministro do STF André Mendonça
André Mendonça revoga prisão do filho do Careca do INSS
Petróleo
Petróleo supera US$ 100 pela 1ª vez desde maio com intensificação da guerra no Irã
Por meio do tacógrafo do veículo, equipamento que registra o tempo de direção e de descanso, os agentes constataram que o condutor permanecia em jornada sem cumprir o período obrigatório de pausa
Caminhoneiro é autuado após jornada de 24 horas sem descanso na BR 101

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados