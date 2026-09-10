Possível surto de doença respiratória é investigado em hospital de Linhares

Um possível surto de doença respiratória está sendo investigado no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Espírito Santo. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) relata que representantes do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Cievs), do HGL e da Vigilância Epidemiológica municipal se reuniram na manhã desta quarta-feira (9) para alinhar as ações da apuração.





Segundo a Sesa, oito pessoas apresentaram sintomas respiratórios. A causa ainda é desconhecida, e amostras estão sendo coletadas para identificar o agente responsável pelos quadros.





O hospital informou que acompanha os casos de funcionários com sintomas e reforçou medidas de prevenção dentro da unidade, como a higienização das mãos, utilização de máscaras, limpeza dos ambientes e atenção aos sistemas de climatização.





A instituição ressalta que segue funcionando normalmente, conforme orientação da Vigilância Epidemiológica. Não há registro de pacientes internados na UTI com sintomas semelhantes aos apresentados pelos colaboradores infectados e, por esse motivo, o setor também funciona normalmente.





Tanto a Sesa quanto o hospital informaram que acompanham a situação em conjunto. Eventuais novas medidas serão definidas conforme o avanço da investigação.