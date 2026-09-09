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Surto

Casos de catapora chegam a 129 em Marataízes e dobram em menos de um mês

Município entrou em alerta em 20 de agosto, quando havia 64 casos; agora são 129 confirmados e 12 pessoas ainda estão com a doença ativa

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 13:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 set 2026 às 13:59
Varicela, popularmente conhecida como catapora
Varicela, popularmente conhecida como catapora Freepik

Os casos confirmados de varicela, conhecida popularmente como catapora, chegaram a 129 em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O número representa praticamente o dobro dos 64 registros contabilizados pelo município em 20 de agosto, quando a cidade entrou em estado de alerta devido ao surto da doença.


Segundo a Vigilância Epidemiológica de Marataízes, os dados do último boletim foram contabilizados até 29 de agosto. Dos 129 casos confirmados, 117 pessoas já estão curadas e 12 permanecem com a doença ativa. Outros 59 casos estão em investigação.


A maior concentração de registros continua entre alunos das escolas do município, segundo a prefeitura. A Secretaria de Saúde informou que, apesar do aumento no número total de casos, os dados representam o acumulado de registros identificados ao longo de aproximadamente dois meses.


Para a pasta, a elevação do número total não significa que o município esteja registrando novos casos na mesma proporção diariamente. Segundo a secretaria, o principal indicador para avaliar o cenário atual é a quantidade de casos ativos.


“O indicador mais importante para avaliar o cenário atual é o número de casos ativos. No último boletim epidemiológico, dos 129 casos confirmados no período, 117 já estavam curados, restando 12 casos ativos em todo o município”, informou a Secretaria de Saúde, em nota.


A Vigilância Epidemiológica afirma que mantém o monitoramento da situação e que o município continua executando as ações previstas no Plano de Contingência para o enfrentamento da varicela, com atuação conjunta dos setores envolvidos.


Segundo a prefeitura, o plano organiza as medidas adotadas pelo município para enfrentar o surto e integra áreas como Vigilância Epidemiológica, saúde, vacinação, escolas e comunicação. O documento prevê o monitoramento e a investigação dos casos, vacinação, atendimento nas unidades de saúde, medidas de prevenção nas escolas e comunicação com a população.


Também foram criadas notas técnicas e fluxos para orientar os serviços de saúde, com o objetivo de garantir uma resposta rápida e organizada, reduzir a transmissão da varicela e evitar novos surtos.


Cuidados

A orientação da prefeitura é manter a vacinação em dia, evitar o contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e, diante do surgimento de sintomas, procurar atendimento médico e seguir as orientações de isolamento.


A transmissão pode ocorrer pelo contato com secreções respiratórias, como as expelidas durante tosse ou espirro, e pelo contato direto com o líquido presente nas bolhas.


Entre os principais sintomas da catapora estão febre, cansaço, falta de apetite e o surgimento de manchas vermelhas na pele, que evoluem para bolhas e podem provocar coceira intensa.


A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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