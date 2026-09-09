Casos de catapora chegam a 129 em Marataízes e dobram em menos de um mês

Os casos confirmados de varicela, conhecida popularmente como catapora, chegaram a 129 em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O número representa praticamente o dobro dos 64 registros contabilizados pelo município em 20 de agosto, quando a cidade entrou em estado de alerta devido ao surto da doença.





Segundo a Vigilância Epidemiológica de Marataízes, os dados do último boletim foram contabilizados até 29 de agosto. Dos 129 casos confirmados, 117 pessoas já estão curadas e 12 permanecem com a doença ativa. Outros 59 casos estão em investigação.





A maior concentração de registros continua entre alunos das escolas do município, segundo a prefeitura. A Secretaria de Saúde informou que, apesar do aumento no número total de casos, os dados representam o acumulado de registros identificados ao longo de aproximadamente dois meses.





Para a pasta, a elevação do número total não significa que o município esteja registrando novos casos na mesma proporção diariamente. Segundo a secretaria, o principal indicador para avaliar o cenário atual é a quantidade de casos ativos.





“O indicador mais importante para avaliar o cenário atual é o número de casos ativos. No último boletim epidemiológico, dos 129 casos confirmados no período, 117 já estavam curados, restando 12 casos ativos em todo o município”, informou a Secretaria de Saúde, em nota.





A Vigilância Epidemiológica afirma que mantém o monitoramento da situação e que o município continua executando as ações previstas no Plano de Contingência para o enfrentamento da varicela, com atuação conjunta dos setores envolvidos.





Segundo a prefeitura, o plano organiza as medidas adotadas pelo município para enfrentar o surto e integra áreas como Vigilância Epidemiológica, saúde, vacinação, escolas e comunicação. O documento prevê o monitoramento e a investigação dos casos, vacinação, atendimento nas unidades de saúde, medidas de prevenção nas escolas e comunicação com a população.





Também foram criadas notas técnicas e fluxos para orientar os serviços de saúde, com o objetivo de garantir uma resposta rápida e organizada, reduzir a transmissão da varicela e evitar novos surtos.



