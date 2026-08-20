Marataízes lidera casos de catapora no ES; confira o ranking

Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, lidera o número de casos confirmados de varicela, popularmente conhecida como catapora, no Estado. Ao todo, o município contabilizava 64 casos até o último sábado (15). Na quarta-feira (19), a cidade entrou em estado de alerta devido ao surto da doença.





Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Marataízes aparece à frente de Guarapari, que ocupa a segunda posição, com 31 casos confirmados. Na sequência estão Serra, com 23; Ibitirama, com 18; e Vila Velha, com 14.





Outros municípios também aparecem na relação. Cariacica e Itapemirim registram 13 casos confirmados cada, enquanto Linhares contabiliza 12. Somados, os oito municípios citados concentram 188 casos confirmados de varicela.





De acordo com a Prefeitura de Marataízes, o aumento de casos levou o município a entrar em estado de alerta. Até o momento, não houve registro de casos graves da doença. Alunos de 13 escolas e creches tiveram diagnóstico confirmado.





A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que acompanha a evolução dos casos e que as medidas adotadas seguem os protocolos para varicela estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o município, o número de casos está dentro do previsto para o estágio atual do surto.