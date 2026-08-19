Marataízes emite alerta após aumento de casos de catapora

A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, informou nesta quarta-feira (19) que o município está em estado de alerta devido ao aumento de casos confirmados de varicela, popularmente conhecida como catapora. Foram 55 casos registrados da doença no período de 1º de julho ao dia 15 de agosto.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, alunos de 13 unidades de educação básica tiveram casos confirmados. A Vigilância Epidemiológica acompanha a situação e orienta a população a manter a vacinação em dia, evitar contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e procurar atendimento médico em caso de sintomas.





“A situação epidemiológica segue sendo acompanhada de forma contínua pela Vigilância Epidemiológica. O número de casos reforça a importância da participação de toda a comunidade: mantenha a vacinação em dia, evite o contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e, diante de sintomas, procure atendimento e siga as orientações de isolamento”, informou a Prefeitura.





A varicela é uma infecção viral aguda e altamente contagiosa causada pelo vírus Varicela-zóster. Entre os principais sintomas estão febre, cansaço, falta de apetite e o surgimento de manchas vermelhas na pele que evoluem para bolhas e podem provocar coceira intensa. Posteriormente, as lesões secam e formam crostas.





A transmissão pode ocorrer pelo contato com secreções respiratórias, como as expelidas por tosse ou espirro, e pelo contato direto com o líquido presente nas bolhas.