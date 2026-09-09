Influencer sequestrado em Jardim Camburi era monitorado há um ano

O influenciador e investidor de 30 anos, sequestrado em junho no bairro Jardim Camburi, em Vitória, era monitorado havia aproximadamente um ano pelos criminosos, segundo a Polícia Civil. As investigações apontaram que o grupo conhecia a rotina da vítima e sabia até os horários em que ela frequentava aulas de futevôlei.





Para a polícia, a ampla exposição do investidor nas redes sociais, onde compartilhava aspectos da rotina e divulgava sua atuação no mercado de criptomoedas, provavelmente chamou a atenção dos envolvidos. Os detalhes da apuração foram apresentados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (9), durante coletiva na Chefatura da corporação, em Vitória.





O crime aconteceu no dia 11 de junho, quando o investidor foi abordado enquanto dirigia um Porsche em Jardim Camburi. Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, os investigados aguardaram uma oportunidade para colocar em prática um plano que já vinha sendo preparado.





“A associação criminosa estava monitorando essa vítima havia aproximadamente um ano. Eles sabiam toda a dinâmica dessa vítima, até os horários em que ele trocava de turno com o professor ou com os amigos”, afirmou Gabriel Monteiro.





A investigação identificou nove pessoas com algum tipo de envolvimento no crime. Sete estão presas, enquanto Samuel Camilo dos Santos, de 23 anos, e Ana Julia da Silva, de 21, permanecem com mandados de prisão em aberto.