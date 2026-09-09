Sete são presos por sequestro de influencer no ES; entenda o esquema

Sete pessoas estão presas e duas são procuradas pela Polícia Civil pelo sequestro-relâmpago de um influenciador e investidor de 30 anos, ocorrido em 11 de junho deste ano. Segundo a corporação, o grupo conseguiu levar cerca de R$ 20 mil em criptomoedas após render a vítima, que estava em um carro de luxo em Jardim Camburi, em Vitória.





Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (9), o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que a vítima teria chamado a atenção do grupo por causa da exposição nas redes sociais. Os dois procurados foram identificados como Samuel Camilo dos Santos, de 23 anos, e Ana Julia da Silva, de 21.





“Ela tinha ampla exposição, atuava no mercado de criptomoedas e utilizava muito as redes sociais. Isso, provavelmente, chamou a atenção dos indivíduos para praticar o crime e tentar obter uma vantagem financeira. Para isso, eles planejaram o crime por cerca de um ano e queriam lucrar R$ 5 milhões”, contou Monteiro.





Ao longo de aproximadamente um ano de planejamento, os suspeitos teriam dividido as funções para executar o crime.