Sem ideia para o jantar? Veja 3 receitas de almôndegas fáceis e ricas em proteínas 

Em um recipiente, amasse a lentilha cozida com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros para dar textura. Acrescente a quinoa, a farinha de linhaça, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture até formar uma massa que possa ser modelada. Modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos, virando as almôndegas durante o cozimento. Sirva em seguida.