Quando a moto avisa: veja o que fazer para evitar problemas no dia a dia

Quem pilota pelas ruas da Grande Vitória já percebeu a maior quantidade de motocicletas. Esse cenário reflete muito do que tem aconteceido no mercado nacional. Somente este ano, os emplacamentos gerais de veículos cresceram 16,01% em comparação ao mesmo período de 2025, com um forte impulso vindo do segmento de motocicletas.
A Federação Nacional Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), projeta um crescimento de 10% nas vendas de motos para o ano, o que vai aumentar ainda mais a presença delas pelas ruas e rodovias do país. Com cada vez mais motos nas ruas, é importante também que os pilotos conheçam bem o seu veículo para evitar gastos maiores e a moto parada, principalmente quando é usada para o trabalho.
O gerente de engenharia da Avelloz, Tiago Pereira, explica que muitos problemas começam com pequenos sinais que acabam ignorados pelos motociclistas. “Barulhos diferentes, dificuldade para dar partida, alterações na frenagem ou mudanças no comportamento da moto podem indicar que algum componente precisa ser avaliado. Adiar a revisão pode transformar um reparo simples em um problema mais complexo e caro”, afirma.
Outro fator importante é a proximidade com o mar para quem pilota na Grande Vitória. "No Espírito Santo, a combinação de dias mais frios, com a maresia e a umidade, exige atenção redobrada", acrescenta o diretor do Grupo Contauto e Moto Vena, Janio de Paula.
Diante dessa frota cada vez maior nas ruas a cautela também cresce, portanto, é preciso ter cuidados essenciais que devem ser feitos todos os dias com a motocicleta, não somente quando ela der algum problema.
- Freios: fique de olho em barulhos, trepidações, pedal ou manete "frouxos", ou se a moto estiver demorando mais para parar. Pastilhas, lonas, discos e cabos devem ser checados sempre.
- Pneus: calibre regularmente e verifique se há cortes, bolhas ou se a banda de rodagem já está "careca". Pneus bons garantem estabilidade e segurança.
- Transmissão (corrente, coroa e pinhão): esse kit gasta com o uso e precisa de limpeza, lubrificação e ajuste frequentes. Folgas, trancos ou barulhos indicam que algo está errado.
- Óleo e filtros: troque o óleo e os filtros nos prazos recomendados pelo fabricante para proteger o motor. O tempo ou a quilometragem exata variam conforme o modelo e o seu estilo de uso.
- Elétrica e luzes: teste farol, lanterna, freio, setas, buzina e bateria. Luzes funcionando bem evitam acidentes, ajudando você a enxergar e ser visto à noite ou em dias de chuva e neblina.
- Unidade e maresia: para quem lida com desafios diários como a umidade, o sereno e a maresia das regiões litorâneas, uma dica é depois que estacionar a moto, esperar esfriar o motor e jogar um spray de silicone nas descargas, suspensão dianteira e nos comandos.
Segundo o diretor do Grupo Contauto e Moto Vena, o crescimento das motos tem sido impulsionado por fatores que vão muito além da preferência pessoal: "O público está tomando não somente o gosto, mas a necessidade pelo produto, porque o trânsito está cada dia pior para andar nele, e a motocicleta dá uma mobilidade melhor".
Mas cuidar apenas da mecânica não basta. Para andar com ainda mais segurança, empresas do setor oferecem cursos de pilotagem e palestras gratuitas, em parceria com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Detran, para ensinar que direção consciente e uso correto da moto evitam muitos acidentes.
“Em cima e fora da motocicleta há uma vida. Em um cenário onde a moto se consolida cada vez mais como solução de mobilidade e trabalho, cuidar da máquina é, acima de tudo, cuidar da vida. Prevenir o desgaste das peças, proteger contra a ação do clima e investir em direção defensiva são passos fundamentais para garantir que o crescimento venha acompanhado de trânsito mais seguro para todos", avalia.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Karine Nobre, editora de Motor.