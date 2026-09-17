Quando a moto avisa: veja o que fazer para evitar problemas no dia a dia

Quem pilota pelas ruas da Grande Vitória já percebeu a maior quantidade de motocicletas. Esse cenário reflete muito do que tem aconteceido no mercado nacional. Somente este ano, os emplacamentos gerais de veículos cresceram 16,01% em comparação ao mesmo período de 2025, com um forte impulso vindo do segmento de motocicletas.





A Federação Nacional Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), projeta um crescimento de 10% nas vendas de motos para o ano, o que vai aumentar ainda mais a presença delas pelas ruas e rodovias do país. Com cada vez mais motos nas ruas, é importante também que os pilotos conheçam bem o seu veículo para evitar gastos maiores e a moto parada, principalmente quando é usada para o trabalho.





O gerente de engenharia da Avelloz, Tiago Pereira, explica que muitos problemas começam com pequenos sinais que acabam ignorados pelos motociclistas. “Barulhos diferentes, dificuldade para dar partida, alterações na frenagem ou mudanças no comportamento da moto podem indicar que algum componente precisa ser avaliado. Adiar a revisão pode transformar um reparo simples em um problema mais complexo e caro”, afirma.





Outro fator importante é a proximidade com o mar para quem pilota na Grande Vitória. "No Espírito Santo, a combinação de dias mais frios, com a maresia e a umidade, exige atenção redobrada", acrescenta o diretor do Grupo Contauto e Moto Vena, Janio de Paula.





Diante dessa frota cada vez maior nas ruas a cautela também cresce, portanto, é preciso ter cuidados essenciais que devem ser feitos todos os dias com a motocicleta, não somente quando ela der algum problema.