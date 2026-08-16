Soldado morto em operação no ES sonhava em ser oficial da PM e formar uma família

O soldado da Polícia Militar (PM) Paulo Henrique Carvalho Faccin, de 28 anos, morto durante uma operação realizada na tarde de sábado (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, sonhava em se tornar oficial da corporação e construir uma família.





Durante o velório, realizado neste domingo (16), no 9º Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro, um militar que se formou na mesma turma de Carvalho contou ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que o colega pretendia fazer a prova para se tornar oficial da PM. Para alcançar o objetivo, ele havia retomado os estudos no mês passado.





O amigo, que preferiu não se identificar, também contou que o soldado namorava e sonhava em construir uma família.