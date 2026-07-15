Centro de Desenvolvimento da CBF, no Espírito Santo, será inaugurado no fim de julho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para o dia 30 de julho, às 9h, a inauguração do Centro de Desenvolvimento da entidade no Espírito Santo. A estrutura está localizada na Avenida Meridional, nº 7, no balneário de Bicanga, na Serra, e ficará à disposição da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). A cerimônia deve contar com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud.





Construído com recursos do programa Legado da Copa do Mundo FIFA 2014, o Centro de Desenvolvimento foi projetado para atender diferentes frentes do futebol capixaba. O espaço será utilizado pela FES para treinamentos da arbitragem, realização de cursos, partidas das competições de base, futebol feminino, futebol amador e outros eventos promovidos pela entidade.





Instalado em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, o complexo conta com um campo de futebol com gramado sintético nas dimensões oficiais da FIFA (105 x 68 metros), certificado no padrão FIFA Quality, arquibancada com capacidade para 480 pessoas, estacionamento, recepção, auditório para 40 pessoas, sala médica, sala de reuniões, vestiários, banheiros, lanchonete e um sistema de reaproveitamento de água da chuva para irrigação, com reservatório de 20 mil litros.





O projeto começou a sair do papel em novembro de 2021, quando a CBF oficializou a construção do Centro de Desenvolvimento no Espírito Santo. Na ocasião, o investimento previsto era de R$ 6,2 milhões, e a inauguração estava programada para 2022. No entanto, as obras só tiveram início em fevereiro de 2023.





A entrega da estrutura coloca o Espírito Santo entre os estados contemplados pelo programa da CBF voltado à ampliação da infraestrutura esportiva e ao fortalecimento do desenvolvimento do futebol em diferentes segmentos.