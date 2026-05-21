Ferraço recebe Lula no Aeroporto de Vitória após dizer que não iria a encontro





a Aracruz, no Norte do Estado, para participar da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura. A informação foi confirmada à reportagem por membros da comitiva presidencial. Oficialmente, o governador capixaba havia informado que não teria agenda com o petista durante sua passagem por Vitória rumo





Logo após a publicação do encontro, revelado em primeira mão pela reportagem de A Gazeta, o governo confirmou o encontro entre os mandatários. Não foram autorizados registros de imagem da rápida recepção de Ferraço a Lula.





O encontro entre o emedebista e o petista, nesta quinta-feira, surpreendeu em razão de nota enviada pela assessoria de imprensa do governador, na quarta-feira (20), em que Ferraço informou que não deveria recepcionar o presidente, uma vez que estaria "concentrado nas agendas do governo do estado e nas entregas que estamos realizando para os capixabas, o que exige presença constante nas ações locais e trabalho permanente em favor do povo capixaba".