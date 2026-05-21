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Ferraço recebe Lula no Aeroporto de Vitória após dizer que não iria a encontro

A previsão inicial era que o governador não se encontrasse com o presidente por estar "concentrado nas agendas do governo"

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 09:56

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 mai 2026 às 09:56
Lula e Ricardo Ferraço
Lula foi recepcionado por Ricardo Ferraço no aeroporto. Wallison Breno/PR e Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o desembarque do mandatário no Aeroporto de Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). 

A informação foi confirmada à reportagem por membros da comitiva presidencial. Oficialmente, o governador capixaba havia informado que não teria agenda com o petista durante sua passagem por Vitória rumo a Aracruz, no Norte do Estado, para participar da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura.

Logo após a publicação do encontro, revelado em primeira mão pela reportagem de A Gazeta, o governo confirmou o encontro entre os mandatários. Não foram autorizados registros de imagem da rápida recepção de Ferraço a Lula.

O encontro entre o emedebista e o petista, nesta quinta-feira, surpreendeu em razão de nota enviada pela assessoria de imprensa do governador, na quarta-feira (20), em que Ferraço informou que não deveria recepcionar o presidente, uma vez que estaria "concentrado nas agendas do governo do estado e nas entregas que estamos realizando para os capixabas, o que exige presença constante nas ações locais e trabalho permanente em favor do povo capixaba".

Ricardo não tem relação política e tampouco eleitoral com o PT ou com Lula. Quando era vice-governador, durante a gestão de Renato Casagrande (PSB), o emedebista já não compareceu a eventos que contaram com a presença do presidente no Espírito Santo.

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