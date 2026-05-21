Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Visita a Aracruz

Lula chega ao ES para participar de encontro de cultura

Em sua 15ª visita ao Espírito Santo, presidente vai participar de evento cultural em Aracruz nesta quinta-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2026 às 08:27
Avião presidencial pousa no Aeroporto de Vitória para visita do presidente Lula a Aracruz
Avião presidencial pousa no Aeroporto de Vitória para visita do presidente Lula a Aracruz Reprodução de vídeo

Na companhia de parlamentares capixabas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (21). O avião presidencial pousou às 9h30 no Aeroporto de Vitória. Logo em seguida, o chefe do Executivo nacional embarcou em helicóptero rumo a Aracruz, no Norte do Estado, para participar da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura.


O evento, que também contará com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ocorre 12 anos depois da última edição. O encontro reúne agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos.


Em Stories no Instagram, o senador Fabiano Contarato e os deputados Helder Salomão e Jack Rocha, todos do Partido dos Trabalhadores (PT), compartilharam o momento em que estavam entrando no avião presidencial.


Apesar de ter dito, anteriormente, que não recepcionaria o presidente em função de incompatibilidade de agendas, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), esteve no aeroporto no desembarque do petista, conforme informações de integrantes da comitiva presidencial.

Presidente Lula com o deputado Helder Salomão e o senador Fabiano Contarato
Presidente Lula com o deputado Helder Salomão e o senador Fabiano Contarato. Divulgação

O evento


No evento desta quinta, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, serão assinados o decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.


Na ocasião, o presidente Lula distribuirá placas de identificação aos mais de 800 pontos de cultura representados. Posteriormente, os itens serão enviados a todos as mais de 16 mil unidades  certificadas em todo o país.



Durante a agenda, ele ainda anunciará a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.


Na passagem pela cidade, o presidente também entregará 12 micro-ônibus do Programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, e 11 vans do "Programa Especial de Saúde do Rio Doce" (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.


A Teia Nacional terá programação até 24 de maio com  apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, feira de economia solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.


Com informações da Agência Planalto

Veja Também 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Lula participa de encontro da cultura em Aracruz, no ES; acompanhe

Lula e Ricardo Ferraço

Ferraço recebe Lula no Aeroporto de Vitória após dizer que não iria a encontro

Avião presidencial pousa no Aeroporto de Vitória para visita do presidente Lula a Aracruz

Lula chega ao ES para participar de encontro de cultura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Luiz Inácio Lula da Silva Política Aracruz espírito santo Região Norte do ES Cultura Helder Salomão Fabiano Contarato Jack Rocha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Urna eletrônica
Liberdade de expressão nas eleições e apoio a candidaturas de outros partidos
Gravura gigante de Rembrandt ficou séculos em coleções europeias antes de chegar a Vitória
Fachada da Petrobras. Empresa anuncia reajustas de gasolina e diesel
Petrobras abre inscrição para seleção com 150 vagas de estágio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados