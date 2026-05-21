Lula chega ao ES para participar de encontro de cultura

Na companhia de parlamentares capixabas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (21). O avião presidencial pousou às 9h30 no Aeroporto de Vitória. Logo em seguida, o chefe do Executivo nacional embarcou em helicóptero rumo a Aracruz, no Norte do Estado, para participar da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura.





O evento, que também contará com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ocorre 12 anos depois da última edição. O encontro reúne agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos.





Em Stories no Instagram, o senador Fabiano Contarato e os deputados Helder Salomão e Jack Rocha, todos do Partido dos Trabalhadores (PT), compartilharam o momento em que estavam entrando no avião presidencial.





Apesar de ter dito, anteriormente, que não recepcionaria o presidente em função de incompatibilidade de agendas, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), esteve no aeroporto no desembarque do petista, conforme informações de integrantes da comitiva presidencial.