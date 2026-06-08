PRF está de olho em acessório de led inusitado nas estradas; veja vídeo

O perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Instagram publicou um vídeo, no último domingo (7), dizendo que a corporação está atenta a painéis luminosos instalados no para-brisa de veículos. Eles ilustram a situação mostrando um caminhão com dois leds com a imagem de olhos. Mas, afinal, é ilegal usar esses acessórios?





Conversamos com um especialista em trânsito para tirar a dúvida. Anthony Costa explicou que o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens estáticas ou dinâmicas e estejam fixados nas áreas envidraçadas dos veículos é proibido pela resolução 960 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e está previsto no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como um infração grave.