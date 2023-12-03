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Pista já liberada

Carreta tomba e interdita pista da BR 259 por mais de 7h em Colatina

Publicado em

03 dez 2023 às 12:00
Carreta tomba e pista é interditada em Colatina
Carreta tomba e pista é interditada em Colatina Crédito: Divulgação- Polícia Rodoviária Federal
Duas pessoas ficaram levemente feridas após uma carreta carregada com carvão tombar no km 34,5 da BR 259 próximo ao distrito de Baunilha em Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta de 10h20 deste domingo (3). As causas do acidente ainda serão apuradas. A pista no sentido Vitória ficou interditada por mais de sete horas, sendo totalmente liberada às 17h45.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por causa do acidente, a carga de carvão caiu da carreta e ficou espalhada na pista. Uma equipe da PRF esteve sinalizando o local até que fosse realizada a limpeza da rodovia. 
Neste período, o fluxo de veículos chegou a ser liberado em pare e siga, antes que o trânsito fosse totalmente interditado novamente, por volta das 16h, para o destombamento do veículo e a limpeza da pista.
Carga do veículo ficou espalhada pela pista da BR 259, em Colatina
Carga do veículo ficou espalhada pela pista da BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação/PRF

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Publicado em 12/04/2026 às 10:15
Um homem de 28 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido após uma discussão com um suspeito durante um evento no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, Ronaldo Cavalcante Ferreira faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
A vítima, segundo a polícia, foi atingida por um tiro no rosto e no abdômen. A outra vítima, um rapaz de 23 anos, levou um tiro de raspão. Testemunhas não souberam dizer quem era o autor dos disparos, que não foi localizado pelos militares. O evento, segundo a PM, possuía segurança privada, mas não houve solicitação prévia de policiamento para o interior da festa junto ao comando da corporação.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Por pouco

Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Publicado em 12/04/2026 às 08:47
homem-preenchendo-volante-do-sorteio-da-mega-sena
Apostador levou mais de R$ 84 mil Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta do Espírito Santo "bateu na trave" e quase levou o prêmio milionário do concurso 2995 da Mega-Sena. Os R$ 40 milhões foram sorteados neste sábado (11). O jogo foi feito em Vitória e levou R$ 84.616,14 (aposta de sete números); outros 57 sortudos do Estado embolsaram R$ 1.303,52 ao acertarem quatro dezenas.
A aposta simples foi feita de forma presencial. Os números que saíram foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões, e o sorteio ocorrerá na terça-feira (14).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tempo

Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado

Publicado em 11/04/2026 às 12:07
Inmet emite alerta para região Norte e Noroeste do ES
Inmet emite alerta de chuva para as regiões Norte e Noroeste Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso, válido para este sábado (11), indica precipitações de 20 a 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h.
As cidades que estão sob alerta são Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Mateus, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Ponto Belo e Vila Valério.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Publicado em 11/04/2026 às 11:48
Uma câmera de segurança registrou o atropelamento de uma adolescente em Vitória, no Espírito Santo, ocorrido na quinta-feira (9). A menina de 13 anos permanece internada em estado grave no Hospital Infantil da capital.
As imagens revelam que outras duas pessoas atravessavam a Avenida Leitão da Silva fora da faixa de pedestres no momento do acidente. A estudante, que ia para a escola acompanhada da avó, foi atingida por um veículo e arremessada contra o asfalto.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor relatou ter tentado frear para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão. Ele foi liberado após realizar o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vitória

Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Publicado em 11/04/2026 às 10:47
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a colisão envolveu dois carros e duas motocicletas no trecho que corta o bairro de Joana D'Arc. Um dos pilotos morreu e a mulher com ele no veículo ficou gravemente ferida. O segundo motociclista teria fugido do local.
A vítima foi identificada como Josimar Santos Morais, um motociclista por aplicativo que transportava uma passageira no momento do acidente.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado sobre a ocorrência. No documento, a polícia informa que o condutor do veículo Fiat Uno, envolvido no acidente, não tinha habilitação. Além disso, o carro também estaria com o licenciamento vencido.

A Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência haverá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.


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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na zona rural

Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré

Publicado em 10/04/2026 às 18:11
A vítima de 45 anos foi encontrada sem vida dentro de uma represa. Segundo a Polícia Militar, ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
A vítima foi encontrada já sem vida dentro da represa ao lado da moto que pilotava Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10) após um acidente na zona rural de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima dentro de uma represa, já sem vida, enquanto a moto pilotada por ele estava parcialmente submersa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima da água.
A Polícia Civil informou que após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Ainda de acordo com a PM, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Veja vídeo

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Publicado em 10/04/2026 às 17:42
Um homem de 30 anos foi preso após capotar um veículo roubado na tarde desta quinta-feira (9), nas proximidades do trevo do Córrego Fundo, em Santa Rosa, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Fiat Fiorino de uma empresa foi roubado por dois homens armados que renderam o motorista na cidade de Fundão. Durante a fuga, o suspeito que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e capotou em uma área de pasto. 
Dentro do carro, foi encontrado um simulacro de pistola. Ainda de acordo com a polícia, um segundo carro utilizado na ação, que havia sido roubado anteriormente no bairro Bela Vista, também foi localizado capotado em outro ponto. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo do Fiorino foi localizado após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Inicialmente, ele forneceu um nome falso e alegou ter caído de moto, mas logo depois confessou ter capotado com o carro roubado.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado e falsa identidade. Ele permanece internado sob escolta policial e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) após receber alta médica.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Guaraná

Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Publicado em 10/04/2026 às 17:23
O crime aconteceu no dia 26 de março quando quatro indivíduos levaram do estabelecimento mais de R$50 mil. Todos seguem foragidos
Segundo a Polícia Civil  Samuel Martins Barbosa tem participação no crime Crédito: Montagem | Polícia Civil
Um dos suspeitos de participação no furto a uma casa lotérica em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no dia 26 de março, teve o nome e a foto divulgados pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Segundo a polícia, Samuel Martins Barbosa teve participação no crime. Na noite do caso, três suspeitos invadiram o estabelecimento após arrombarem o portão e a porta de vidro, enquanto um quarto indivíduo ficou no veículo, dando apoio à fuga.
Do local, foram levados cerca de R$ 2.500 em dinheiro e um cofre que, segundo o proprietário, continha aproximadamente R$ 50 mil. O objeto foi encontrado violado e vazio às margens da BR 101. As investigações indicam que o grupo utilizou um carro com sinais de adulteração na placa. Após levantamentos, a polícia conseguiu identificar a placa original do veículo e avançar na identificação dos envolvidos.
A divulgação da imagem foi autorizada pela Justiça e faz parte das investigações por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Pintura

Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos

Publicado em 10/04/2026 às 16:36
Um muro da praça ao lado do Mercado Municipal São João, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ganhou novas cores nesta sexta-feira (10) por meio de um painel pintado pelo artista cachoeirense Raí Bolzan. A obra é uma homenagem ao cantor Roberto Carlos, que comemora 85 anos no próximo dia 19 de abril, em sua cidade natal, em um show às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. 
Bolzan contou à reportagem de A Gazeta que a ideia nasceu de uma iniciativa própria, a partir da vontade de renovar um painel que  já havia feito no local e por conta da proximidade do aniversário do Rei.
“A escolha de retratar o Rei surgiu dentro de uma fase em que venho explorando personalidades brasileiras. Comecei com Ayrton Senna, também fiz a skatista Rayssa Leal e agora chegou ao Roberto Carlos. Ao longo desse processo, também tenho desenvolvido uma técnica de pintura nova, que até então ainda não fazia parte do meu trabalho”, revelou.
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Raí Bolzan
A pintura, com quatro por oito metros de largura, levou dois dias até ficar pronta Durante o trabalho na Rua Dona Joana, o artista conta que recebeu o carinho do público que passava pelo local. “Foram dois dias de trabalho, durante os quais tive contato direto com dezenas de pessoas que paravam para observar, comentar e dar sua visão sobre o trabalho. Muitas delas compartilhavam histórias pessoais e memórias ligadas ao Roberto Carlos e à cidade de Cachoeiro. Todos elogiavam e agradeciam pelo que estava sendo feito, destacando a importância da requalificação do espaço público e o impacto positivo que isso traz para o dia a dia delas”, relatou o artista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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