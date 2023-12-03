Carreta tomba e interdita pista da BR 259 por mais de 7h em Colatina

Duas pessoas ficaram levemente feridas após uma carreta carregada com carvão tombar no km 34,5 da BR 259 próximo ao distrito de Baunilha em Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta de 10h20 deste domingo (3). As causas do acidente ainda serão apuradas. A pista no sentido Vitória ficou interditada por mais de sete horas, sendo totalmente liberada às 17h45.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por causa do acidente, a carga de carvão caiu da carreta e ficou espalhada na pista. Uma equipe da PRF esteve sinalizando o local até que fosse realizada a limpeza da rodovia.
Neste período, o fluxo de veículos chegou a ser liberado em pare e siga, antes que o trânsito fosse totalmente interditado novamente, por volta das 16h, para o destombamento do veículo e a limpeza da pista.