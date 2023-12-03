Incêndio é controlado após quatro horas de trabalho em São Mateus

Um incêndio de grandes proporções foi controlado após quatro horas de atuação do Corpo de Bombeiros em São Mateus, no Norte do Estado. O fogo atingiu a vegetação às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, próximo à fabrica Barra Nova, entre a tarde e o começo da noite de sábado (2). A área queimada ainda não foi calculada. Ninguém se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou no local às 15h30 e o retorno para a base ocorreu às 19h50. Oito militares atuaram no combate para evitar que as chamas chegassem a fábrica e se estendesse durante a noite. Foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água para controlar o incêndio.