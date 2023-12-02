Incêndio atinge área de vegetação em São Mateus, no Norte do ES

Um incêndio de grandes proporções atinge uma grande área de vegetação desde o final da tarde deste sábado (2) na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração do g1ES, não há registro de feridos. De acordo com o sargento Romualdo do Corpo de Bombeiros, oito militares atuam no local para controlar as chamas.



Dois caminhões e uma picape adaptada estão sendo usados para o combate ao incêndio. Uma equipe de resgate também está no local. O Corpo de Bombeiros está atuando para não deixar as chamas atingirem a empresa Barra Nova, que fica nas proximidades.



"Não se sabe ao certo que horas o fogo teve início, uma vez que a equipe de incêndio estava empenhada no combate a outros focos. Assim que a equipe concluiu o trabalho nos outros locais de incêndio, ela se deslocou para combater as chamas nesse local", disse o sargento.

Até o início desta noite já tinham sido utilizados aproximadamente 8 mil litros de água. A equipe de combate ao fogo é chefiada pelo sargento Vinícius Batista.