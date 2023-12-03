Tutora denuncia clínica após cachorra internada fugir e morrer atropelada

A vira-lata Nala morreu após fugir da clínica onde estava internada e ser atropelada Crédito: Sâmela de Andrade Celestino

Uma cachorra morreu atropelada às margens da BR 262, em Cariacica, após fugir de uma clínica veterinária onde havia sido internada para ser tratada de intoxicação alimentar. De acordo com Sâmela de Andrade Celestino, tutora da vira-lata Nala, de 2 anos, o animal foi deixado no local no início da noite de sábado (2) com diarreia, junto com outra cachorrinha de 3 meses, depois de as duas terem comido chocolates.

“A clínica que eu sempre levo minhas cachorras estava fechada e decidi deixar nesta que não conhecia. Por volta das 21 horas, liguei para a clínica e a veterinária disse que estava tudo bem. Minutos depois, ela retornou a ligação dizendo que a Nala tinha fugido e precisava de ajuda para procurá-la. Passamos a procurar também e só no início da manhã a encontramos atropelada, já sem vida”, relata Sâmela.

Segundo a tutora da cachorra, a veterinária responsável alegou que estava sozinha no momento do ocorrido e não conseguiu impedir a fuga. Conforme o boletim de ocorrência registrado por Sâmela, ao levar o animal sem vida à clínica, houve uma discussão. De acordo com ela, um homem, que teria se identificado como irmão do proprietário do estabelecimento, estava armado. A tutora disse ter se sentido intimidada e, depois disso, procurou a polícia.

“A responsabilidade é da clínica. Deixei minhas cachorras internadas para serem cuidadas e uma delas morre. O tempo todo o caso foi tratado com descaso. Em nenhum momento, foi me pedido desculpa ou houve comoção. Só disseram que não podiam fazer nada”, desabafa Sâmela.

Em nota, a Clínica Vets Help afirma que não se isenta do fato e se solidariza com a dor dos familiares. “Estamos abertos para futuros esclarecimentos, visto que o caso certamente será acompanhado na esfera judicial, para devida elucidação dos fatos e apuração das responsabilidades.” A Polícia Civil vai investigar o caso.