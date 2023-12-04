Grávida atingida por pedaço de poste em Vila Velha aguarda por cirurgia

Empresária grávida é atingida por concreto que caiu de poste em Vila Velha Crédito: Montagem | A Gazeta - Acervo pessoal

Por volta das 10h30, a Unimed Vitória informou à reportagem do g1 Espírito Santo que o procedimento cirúrgico foi autorizado. "A autorização foi encaminhada ao hospital prestador", dia a nota.

A Gazeta, João Paulo afirmou que não foi feito qualquer exame de imagem que indicasse a fratura. Segundo ele, a esposa teria sido liberada de forma precipitada. Clesiane foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda no final da tarde, ela teve alta e foi para casa. Esta é a principal reclamação do marido da empresária. Em conversa com a reportagem de, João Paulo afirmou que não foi feito qualquer exame de imagem que indicasse a fratura. Segundo ele, a esposa teria sido liberada de forma precipitada.

Exame feito indica fratura no crânio de grávida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

"Uma pedra, acredito que todos tenham visto, daquele tamanho, caindo de um poste naquela altura na cabeça da minha esposa... para mim é um milagre ela estar viva. Tentei mostra a foto para o médico, perguntei se não valeria fazer um exame de imagem. Não foi simplesmente um corte. Ficou claro que algo foi afetado na cabeça dela, já que ela não estava conseguindo andar" João Paulo Martinez - Empresário, marido de Clesiane de Fátima Viana

João Paulo afirmou que foi feita a sutura do corte – nome utilizado para se referir ao procedimento em que o médico costura o tecido para fechar uma ferida na cabeça de Clesiane. "O médico disse que não precisava fazer a tomografia porque ela estava lúcida", disse o empresário.

Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram que ela andava pelo calçadão ao lado do marido quando o casal parou em frente a um quiosque. Segundos depois o pedaço do poste se desprende e cai em cima dela, momento em que a empresária vai ao chão. Pessoas que presenciaram a cena começam a se movimentar para ajudar.

A empresária foi internada inicialmente no Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Após avaliação do médico, Clesiane foi liberada. No início da noite, após Clesiane sofrer um desmaio em casa, João Paulo levou a esposa para o Hospital Meridional.

Após problema cirurgia foi autorizada

De acordo com João Paulo Martinez, o plano de saúde teria informado por telefone que Clesiane poderia ser internada e passar por cirurgia normalmente, considerando que a vítima é cliente da Unimed. Seria necessário, no entanto, que o Hospital Meridional, onde Clesiane está internada, fizesse contato por meio de um canal oficial da Unimed. Segundo João Paulo, o Meridional não estaria conseguindo o contato com a Unimed, o que ele definiu como um "descaso" do plano de saúde.

"Há um descaso da Unimed. Não há contato, porque o canal parece ocupado, como se não existisse. Se tudo tivesse corrido bem, ela deveria ser sido operada hoje [segunda] de manhã. O Meridional se preparou para a cirurgia, mas ficou inviável, considerando o problema de contato com a Unimed", afirmou o marido da vítima.

O que diz a Unimed

A reportagem do g1 Espírito Santo procurou a Unimed pedindo um posicionamento em relação à situação citada pelo marido de Clesiane. Em nota enviada por volta das 10h30, a Unimed Vitória informa que o procedimento foi autorizado. A autorização foi encaminhada ao hospital prestador.

O que diz a Sesa

Em relação à liberação de Clesiane do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, considerada precipitada pelo marido da empresária, a direção da unidade informou, em nota enviada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que "a paciente foi recebida, atendida e liberada, uma vez que a causa principal para o atendimento, o trauma, foi criteriosamente averiguado e solucionado pelas equipes de cirurgia geral e neurocirurgia. O hospital informa ainda, que não dispõe de médicos obstetras responsáveis por atender gestantes, de forma que a paciente foi liberada após a solução da queixa principal e orientada a retornar caso necessário".

O que dizem EDP e Prefeitura de Vila Velha

A reportagem demandou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha no domingo (4) sobre a manutenção dos postes. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município.

Por nota, enviada às 16h10 de domingo (3), a Prefeitura de Vila Velha lamentou o ocorrido e disse que vai prestar assistência à vítima. "Uma equipe técnica fará vistoria no local para substituir a estrutura. Nesse ano cerca de 20 postes já foram substituídos devido à corrosão da maresia e ação do tempo. No entanto, a empresa prestadora de serviço de iluminação pública será notificada para laudar as causas do desprendimento do fragmento".

Atualização Após publicação desta matéria, a Unimed Vitória informou, em nota enviada por volta de 10h30, que a cirurgia foi autorizada. O texto foi atualizado.