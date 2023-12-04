Após 4 horas de cirurgia, grávida atingida por pedaço de poste no ES passa bem

Depois de quatro horas de cirurgia, a empresária Clesiane de Fátima Viana, que está grávida e foi atingida por um pedaço de poste neste domingo (3), passa bem, assim como o bebê. A informação foi divulgada pelo noivo dela, João Paulo Martinez, na noite desta segunda-feira (4).
Segundo João Paulo, foram necessárias três bolsas de sangue e Clesiane teve uma leve complicação alérgica, mas a situação foi controlada. "Foi tudo como espera, tendo mais de quatro horas. Vou esperar para vê-la, que deve ser em uma hora até o preparativo final até ela ir para o quarto. Estou muito feliz e aliviado que segue tudo bem", confirmou o noivo e pai.
O caso aconteceu neste domingo (3) enquanto Clesiane passeava com o noivo na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, quando um pedaço do poste caiu na cabeça dela. Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que ela é atingida e vai ao chão. Ela foi levada até Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde recebeu quatro pontos e foi liberada sem realizar exames.
Em casa, ela começou a passar mal quando foi levada a um hospital particular, onde foi identificado afundamento de crânio com necessidade de cirurgia de emergência. Em nota enviada à reportagem da TV Gazeta nesta segunda (4), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o HEUE, antigo São Lucas, abriu processo de sindicância para apurar a conduta adotada no atendimento à paciente.