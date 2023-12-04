Após 4 horas de cirurgia, grávida atingida por pedaço de poste no ES passa bem

Empresária grávida é atingida por concreto que caiu de poste em Vila Velha Crédito: Montagem | A Gazeta - Acervo pessoal

Segundo João Paulo, foram necessárias três bolsas de sangue e Clesiane teve uma leve complicação alérgica, mas a situação foi controlada. "Foi tudo como espera, tendo mais de quatro horas. Vou esperar para vê-la, que deve ser em uma hora até o preparativo final até ela ir para o quarto. Estou muito feliz e aliviado que segue tudo bem", confirmou o noivo e pai.

O caso aconteceu neste domingo (3) enquanto Clesiane passeava com o noivo na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, quando um pedaço do poste caiu na cabeça dela. Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que ela é atingida e vai ao chão. Ela foi levada até Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde recebeu quatro pontos e foi liberada sem realizar exames.