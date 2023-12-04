Abono para servidores do ES é aprovado; saiba valor e quem vai receber

O abono salarial aos servidores capixabas anunciado pelo governo do Estado e levado à votação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nesta segunda-feira (4), foi aprovado por unanimidade. Neste ano, o valor dado aos profissionais da Educação será maior que o de outras categorias, devido a recursos advindos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).
Para os profissionais da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o valor será de R$ 1,5 mil. Para outros órgãos, o abono será de R$ 1 mil, sendo beneficiados os servidores efetivos e comissionados, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa e Defensoria Pública (DPES), além do Poder Executivo, Ministério Público (MPES), Tribunal de Conta (TCE-ES) e Tribunal de Justiça (TJES).
O abono aos servidores, em todos os Poderes, será pago no mês de dezembro.