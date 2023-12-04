Motociclista perde controle em curva, bate em cerca e morre em Colatina

Um motociclista de 20 anos morreu após perder o controle da direção em uma curva e colidir contra uma cerca à beira da estrada de Baunilha, distrito de Colatina, no Noroeste do Estado, na tarde de sábado (2). Com a colisão, o jovem caiu na pista com o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do acidente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares. A vítima não teve a identidade informada à reportagem.