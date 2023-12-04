Gandini se filia ao PSD e é pré-candidato à Prefeitura de Vitória

O deputado estadual Fabrício Gandini acaba de engrossar as fileiras do PSD. Ele deixou o Cidadania, do qual foi presidente estadual, para se filiar nesta segunda-feira (4) ao novo partido, na tentativa de viabilizar seu nome nas eleições de 2024. O parlamentar diz que foi convidado para ser o pré-candidato do PSD à Prefeitura de Vitória.
“A convite do presidente regional do PSD, o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos, estive com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo, no dia 28 de novembro. Renzo e Kassab me fizeram o convite para que eu estivesse à frente da discussão do PSD sobre o processo eleitoral de Vitória. Tive uma ótima recepção e espero contribuir com o meu novo partido”, contou Gandini.
Nessa movimentação do tabuleiro político, o deputado estadual também assumiu a presidência do diretório do PSD em Vitória. Mais que ajudar na organização do partido, Gandini disse que, na Capital, quer restabelecer o diálogo num Estado ainda polarizado após as eleições de 2022. O deputado se coloca como uma alternativa à gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e ao colega da Assembleia Legislativa, o ex-prefeito João Coser (PT), que pretende voltar ao comando da gestão municipal.
Gandini, porém, afirmou que faz parte de um grupo. “Se será o nome de A ou B, isso só vamos saber quando a cidade se pronunciar. Converso com o Podemos, União Brasil, PSDB, PSB, dentre outros. Há um leque de partidos. Dele, vamos construir uma alternativa ao que está posto, sem olhar para trás. Se esse for o sentimento da cidade, vamos tirar um nome à altura do que Vitória precisa", ressaltou o deputado, que tinha autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para trocar de partido, sem perder o mandato.