Gandini se filia ao PSD e é pré-candidato à Prefeitura de Vitória

“A convite do presidente regional do PSD, o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos, estive com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo, no dia 28 de novembro. Renzo e Kassab me fizeram o convite para que eu estivesse à frente da discussão do PSD sobre o processo eleitoral de Vitória. Tive uma ótima recepção e espero contribuir com o meu novo partido”, contou Gandini.