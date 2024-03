Nasceu!

Nasce bebê de grávida atingida por pedaço de poste em Vila Velha

Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, deu à luz Henrique, na manhã desta sexta-feira (15); empresária sofreu lesão no crânio após ser atingida por concreto que soltou de poste

Clesiane de Fátima Viana, empresária de 34 anos que foi atingida na cabeça enquanto estava grávida por um pedaço de concreto que despencou de um poste em Vila Velha, deu à luz ao seu filho Henrique. (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Nasceu na manhã desta sexta-feira (15) o bebê de Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos. Quando estava grávida, ela foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste no calçadão da Praia de Itaparica, em Vila Velha. João Paulo Martinez, de 31 anos, marido da empresária, confirmou o nascimento de Henrique à reportagem de A Gazeta e disse que, após o parto, o filho precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) devido a desconforto respiratório.

João Paulo contou que Clesiane completou 38 semanas de gestação nesta sexta-feira (15) e, por recomendação médica, o parto foi agendado. Por conta do acidente, que aconteceu em dezembro de 2023, a empresária precisou realizar uma cesariana em vez do parto normal — que era o desejo inicial da mamãe

Minha esposa queria parto normal e estava se preparando para isso. Quando recebemos a notícia da necessidade da cesariana foi bem difícil para ela João Paulo Martinez • Empresário, marido de Clesiane

Além da cesárea realizada para o nascimento de Henrique, Clesiane passará por uma operação em um período de 30 a 45 dias, para a reconstrução do crânio fraturado quando a empresária, que estava com seis meses de gestação na ocasião, foi atingida pelo pedaço de concreto que soltou do poste.

Clesiane de Fátima Viana sofreu uma fratura no crânio após ser atingida pelo pedaço de poste. (Yago Araújo | Videomonitoramento)

Segundo João Paulo, o material usado na reconstrução do crânio será cimento cirúrgico e a cirurgia será relativamente rápida, com uma recuperação mais simples que o procedimento feito em dezembro. O papai conta que durante esse período o casal vai receber ajuda de familiares.

Minha mãe virá neste final de semana para ficar em casa e cuidar do nosso cachorrinho enquanto estivermos no hospital, deve ficar alguns dias. Depois da cirurgia [de reconstrução do crânio], deve vir minha sogra. João Paulo Martinez • Empresário, marido de Clesiane

O empresário se referiu à cirurgia que Clesiane fará por conta da fratura causada pelo acidente. A primeira foi realizada no final de dezembro para retirar fragmentos dos ossos que estavam no cérebro e fazer a higienização do local.

O primeiro procedimento, foi delicado porque a empresária teve uma reação alérgica e chegou a precisar fazer uso de três bolsas de sangue. Após cirurgia, Clesiane ficou internada por 10 dias até receber alta e poder voltar para casa.

Relembre acidente

Clesiane foi atingida pelo pedaço do poste enquanto caminhava pelo calçadão, em Praia de Itaparica, Vila Velha, junto com o marido, no dia 3 de dezembro de 2023. Por causa do impacto, a mulher chegou a cair no chão. Clesiane foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

No mesmo dia, a empresária teve alta e voltou para casa, onde mais tarde desmaiou e precisou ser levada novamente a um hospital. Na época, família relatou à reportagem que nenhum exame de imagem foi feito em Clesiane que pudesse identificar uma fratura no crânio após o acidente. João Paulo contou que apenas havia sido realizado a sutura do corte, nome utilizado para se referir ao procedimento em que o médico costura o tecido para fechar uma ferida na cabeça

