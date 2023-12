Em Vila Velha

Grávida atingida por poste no ES deixa UTI, mas não poderá ter parto normal

Apesar da boa recuperação, a empresária ainda não tem previsão de alta médica. Após o nascimento do bebê, ela precisará passar por uma nova cirurgia na cabeça

Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, foi atingida por concreto que caiu de poste em Vila Velha. (Montagem | A Gazeta - Acervo pessoal)

Nayra Loureiro Estagiária

A empresária Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, que está grávida de 6 meses e foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no último domingo (3) recebeu alta da UTI nesta quinta-feira (7). Ela poderá se recuperar no quarto do hospital.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta, o marido dela, João Paulo Martinez, afirmou que, apesar da boa recuperação da esposa, não há previsão de alta para casa. Além disso, a empresária estava se preparando para o parto normal do filho, no entanto, devido ao acidente, os médicos recomendaram o parto cesariana.

“Ainda não é possível saber se ela irá conseguir recuperar todos os movimentos das pernas. No momento, ela não consegue mexer um dos dedos do pé. Ela já está passando por sessões de fisioterapia. Acreditamos que o processo de recuperação será longo”, salientou.

Exame feito indica que houve fratura na cabeça da grávida atingida pelo pedaço de poste, em Vila Velha. (Arquivo pessoal)

Após o acidente, um exame apontou que a empresária havia sofrido uma fratura no crânio. Diante disso, na última segunda-feira (4) ela precisou passar por uma cirurgia que durou 4 horas. Durante o procedimento, foram necessárias três bolsas de sangue e Clesiane teve uma leve complicação alérgica, mas a situação foi controlada.

“Após o nascimento do bebê, ela vai precisar fazer uma nova cirurgia para reestruturação de uma parte do crânio. Possivelmente será necessário colocar uma prótese”, explicou João Paulo.

Estado de saúde do bebê

João Paulo afirmou que o bebê continua estável. Em um vídeo gravado na segunda-feira (4), no leito do hospital em que está internada em Vitória, Clesiane disse que o coração do bebê estava normal e que ele estava mexendo. Veja o vídeo abaixo:

EDP e Prefeitura de Vila Velha

A reportagem demandou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha no domingo (3) sobre a manutenção dos postes. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município.

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha lamentou o ocorrido e disse que vai prestar assistência à vítima. "Uma equipe técnica fará vistoria no local para substituir a estrutura. Nesse ano cerca de 20 postes já foram substituídos devido à corrosão da maresia e ação do tempo. No entanto, a empresa prestadora de serviço de iluminação pública será notificada para laudar as causas do desprendimento do fragmento".

