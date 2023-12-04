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Hospital vai apurar conduta com grávida atingida por parte de poste no ES

Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, estava com o marido no calçadão da Praia de Itaparica quando foi atingida pelo concreto que caiu de um poste na tarde de domingo (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2023 às 13:23

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 13:23

Após ser atingida por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste no calçadão da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de domingo (3), a empresária Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, grávida de seis meses, foi encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória – de onde teve alta no mesmo dia, ainda no final da tarde. Em casa, ela desmaiou e foi levada pelo marido a um hospital particular. Na unidade, foi constatado que ela sofreu uma fratura no crânio e terá que passar por cirurgia.
A principal reclamação da família da empresária é que nenhum exame de imagem foi realizado no hospital estadual para identificar se Clesiane havia sofrido algum trauma local ao ser atingida na cabeça. Inicialmente, por meio de nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o HEUE afirmou que não dispõe de médicos obstetras responsáveis por atender gestantes, de forma que a paciente foi liberada após a solução da queixa principal da empresária.
Em nova nota enviada à reportagem da TV Gazeta nesta segunda-feira (4), a Sesa afirmou que o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, abriu processo de sindicância para apurar a conduta adotada no atendimento à paciente, dando a oportunidade para a equipe médica se manifestar, e, depois, adotar as medidas que forem cabíveis.
Exame feito indica fratura no crânio de grávida em Vila Velha
Exame feito indica fratura no crânio de grávida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Um exame realizado ainda no domingo (3) apontou que Clesiane sofreu uma fratura no crânio em decorrência do incidente e precisará passar por cirurgia. Até a manhã desta segunda-feira (4), a empresária ainda aguardava autorização do plano de saúde para realização da cirurgia – procedimento necessário, segundo o marido, João Paulo Martinez, 31, que acompanha a esposa desde então e conversou com médicos. A mulher está internada no setor de emergência do Hospital Meridional, em Vitória, lúcida e conversando.
Por volta das 10h30, a Unimed Vitória informou à reportagem do g1 Espírito Santo que o procedimento cirúrgico foi autorizado. "A autorização foi encaminhada ao hospital prestador", diz a nota.

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