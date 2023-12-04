Hospital vai apurar conduta com grávida atingida por parte de poste no ES

A principal reclamação da família da empresária é que nenhum exame de imagem foi realizado no hospital estadual para identificar se Clesiane havia sofrido algum trauma local ao ser atingida na cabeça. Inicialmente, por meio de nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o HEUE afirmou que não dispõe de médicos obstetras responsáveis por atender gestantes, de forma que a paciente foi liberada após a solução da queixa principal da empresária.

Em nova nota enviada à reportagem da TV Gazeta nesta segunda-feira (4), a Sesa afirmou que o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, abriu processo de sindicância para apurar a conduta adotada no atendimento à paciente, dando a oportunidade para a equipe médica se manifestar, e, depois, adotar as medidas que forem cabíveis.

Exame feito indica fratura no crânio de grávida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Um exame realizado ainda no domingo (3) apontou que Clesiane sofreu uma fratura no crânio em decorrência do incidente e precisará passar por cirurgia. Até a manhã desta segunda-feira (4), a empresária ainda aguardava autorização do plano de saúde para realização da cirurgia – procedimento necessário, segundo o marido, João Paulo Martinez, 31, que acompanha a esposa desde então e conversou com médicos. A mulher está internada no setor de emergência do Hospital Meridional, em Vitória, lúcida e conversando.