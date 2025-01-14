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Serviço do Bike Vitória não terá cobrança no sábado (18) na Capital

Ao todo, a cidade disponibilizará cerca de 220 bicicletas compartilhadas distribuídas em 38 estações; veja como usufruir do benefício e pedalar sem pagar nada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2025 às 20:41

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 20:41

Prefeitura inaugura estação do Bike Vitória no aquaviário da Praça do Papa
Uma das estações do Bike Vitória fica na Praça do Papa, próximo ao terminal do aquaviário Crédito: Marcos Salles
Para quem gosta de pedalar e não tem uma bicicleta, o próximo sábado (18) pode ser a oportunidade perfeita para quem quiser aproveitar o Bike Vitória. O serviço, que é pago na Capital capixaba, estará disponível gratuitamente aos usuários, segundo a Prefeitura.
Moradores e turistas que estiverem na cidade poderão utilizar 220 bicicletas distribuídas em 38 estações do sistema Bike Vitória, durante todo o dia. O período escolhido coincide com a estação mais quente do ano, quando as cidades recebem grande fluxo de turistas, especialmente nas praias, nos atrativos turísticos e próximo aos corredores mais movimentados.
O dia de passe livre é uma excelente oportunidade para quem ainda não conhece o projeto experimentar as bicicletas e curtir a cidade de forma prazerosa, além de incentivar os moradores a deixarem o carro em casa.
Em Vitória, destacam-se pontos movimentados, como as estações na Praia de Camburi, da Curva da Jurema, da Praça do Papa, do Monumento da Saúde, da Ilha das Caieiras e no Aquaviário - Museu Baleia Jubarte.

Aplicativos

Para utilizar as bicicletas, é necessário baixar os aplicativos "Bike Vitória" ou "BikES", disponíveis na Play Store e App Store, e registrar um cartão de crédito (sem cobranças para o dia 18).
As regras incluem viagens de até 75 minutos, com intervalos de 10 minutos entre uma retirada e outra. Além disso, os usuários podem entregar as bicicletas em qualquer estação, independentemente da cidade, permitindo trajetos como a travessia da ciclovia da Terceira Ponte.

Crescimento

Em 2024, mais de 454 mil viagens foram realizadas com o serviço, demonstrando seu sucesso entre capixabas e visitantes. A iniciativa é gerenciada pela Serttel, em parceria com as prefeituras de Vitória e Vila Velha.
Os canais para reclamações são o aplicativo do Bike Vitoria, pelo telefone 4003-4704 ou ainda o e-mail: [email protected].

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