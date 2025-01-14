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'Um dos melhores do Brasil', diz padre Júlio Lancellotti sobre bispo do ES

"Estavam contestando dom Luiz, perseguindo, espalhando fake news. Dom Luiz, estamos com o senhor”, disse o padre Júlio Lancellotti no domingo (13)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 jan 2025 às 17:43

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 17:43

Durante a missa realizada no último domingo (13), em São Paulo, o padre Júlio Lancellotti, um dos mais conhecidos do Brasil, fez elogios ao bispo de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa: "É um dos melhores bispos do Brasil", disse o vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua. A declaração ocorreu enquanto o pároco chamava ao microfone um jovem que retornará ao seminário da diocese capixaba para concluir os estudos rumo ao sacerdócio,  durante a missa dominical na Capela São Judas Tadeu, na Mooca, pertencente à Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo.
“Tem uma pessoa que me falou agora há pouco, antes da missa, que vai voltar para o seminário. É você, né, que vai voltar a estudar Teologia? Então, como presente, você vai ganhar uma agenda latino-americana”, disse o padre Júlio Lancellotti. O jovem foi até o altar, sob aplausos dos fiéis presentes. Ao se aproximar, o padre pediu: “Fala aqui no microfone de onde você é.”
O jovem respondeu: “Meu nome é Gabriel Martins Dias. Sou capixaba. Sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.” Nesse momento, o padre Júlio o interrompeu, dizendo: “(Cidade que tem) um dos melhores bispos do Brasil.”
'Um dos melhores do Brasil', diz padre Júlio Lancellotti sobre bispo do ES
Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diocese de Cachoeiro
Gabriel continuou: “Nosso bispo diocesano é dom Luiz Fernando Lisboa.” O padre interveio novamente, afirmando: “Um abraço para dom Luiz! Estavam contestando dom Luiz, perseguindo, espalhando fake news. Dom Luiz, estamos com o senhor. Viva o bispo de Cachoeiro de Itapemirim!”, bradou o padre Júlio, recebendo novos aplausos dos fiéis.
'Um dos melhores do Brasil', diz padre Júlio Lancellotti sobre bispo do ES

Bispo de Cachoeiro enfrentou o terror 

O atual bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, foi bispo de Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, de 2013 a 2021. Nos últimos anos à frente da diocese moçambicana, enfrentou a violência e se destacou como uma voz em defesa do povo, denunciando o terrorismo e buscando alertar o mundo sobre a situação de guerra no país.

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