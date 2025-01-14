Durante a missa realizada no último domingo (13), em São Paulo, o padre Júlio Lancellotti, um dos mais conhecidos do Brasil, fez elogios ao bispo de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa: "É um dos melhores bispos do Brasil", disse o vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua. A declaração ocorreu enquanto o pároco chamava ao microfone um jovem que retornará ao seminário da diocese capixaba para concluir os estudos rumo ao sacerdócio, durante a missa dominical na Capela São Judas Tadeu, na Mooca, pertencente à Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo.
“Tem uma pessoa que me falou agora há pouco, antes da missa, que vai voltar para o seminário. É você, né, que vai voltar a estudar Teologia? Então, como presente, você vai ganhar uma agenda latino-americana”, disse o padre Júlio Lancellotti. O jovem foi até o altar, sob aplausos dos fiéis presentes. Ao se aproximar, o padre pediu: “Fala aqui no microfone de onde você é.”
O jovem respondeu: “Meu nome é Gabriel Martins Dias. Sou capixaba. Sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.” Nesse momento, o padre Júlio o interrompeu, dizendo: “(Cidade que tem) um dos melhores bispos do Brasil.”
Gabriel continuou: “Nosso bispo diocesano é dom Luiz Fernando Lisboa.” O padre interveio novamente, afirmando: “Um abraço para dom Luiz! Estavam contestando dom Luiz, perseguindo, espalhando fake news. Dom Luiz, estamos com o senhor. Viva o bispo de Cachoeiro de Itapemirim!”, bradou o padre Júlio, recebendo novos aplausos dos fiéis.
'Um dos melhores do Brasil', diz padre Júlio Lancellotti sobre bispo do ES
Bispo de Cachoeiro enfrentou o terror
O atual bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, foi bispo de Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, de 2013 a 2021. Nos últimos anos à frente da diocese moçambicana, enfrentou a violência e se destacou como uma voz em defesa do povo, denunciando o terrorismo e buscando alertar o mundo sobre a situação de guerra no país.