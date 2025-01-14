Jovens e adultos que desejam continuar estudando, ou retomar os estudos, e que não participaram da Chamada Pública Escolar 2025 ainda têm a oportunidade de garantir vaga. Começaram na segunda-feira (13) as matrículas para 24 mil vagas disponibilizadas pelo governo do Estado para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), o supletivo. O início das aulas está programado para o dia 4 de fevereiro, e para se matricular o interessado deve comparecer à escola onde deseja estudar.
Como fazer a inscrição?
Como fazer a inscrição?
- O responsável e/ou o próprio estudante, quando maior de idade, deve ir presencialmente à secretaria da escola de interesse, estejam ou não matriculados na rede pública estadual
- Levar uma cópia da certidão de nascimento, de casamento ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original; também apresentar cópia do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial.
- Entregar ainda cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo que, nas situações em que o estudante for menor de idade, também será necessária a cópia do CPF do responsável;
- Apresentar cópia, acompanhada do original, da caderneta de vacinação ou da declaração de unidade de saúde pública, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com idade inferior a 18 anos.
EJA Profissional
Além da oferta para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Regular, o estudante pode solicitar uma vaga para os cursos de Ensino Médio Integrados à Qualificação Profissional - Curso Técnico - que é destinada a estudantes acima de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.
Abertas matrículas para alunos do EJA, o supletivo da rede estadual do ES
A oferta é com os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Cuidador de Idosos, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agente de Combate à Endemias, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Agente de Projetos Sociais, Auxiliar de Agroecologia, Assistente de Recursos Humanos.
EJA Semipresencial
Para aqueles que não podem estar presencialmente, há também a oferta da modalidade EJA Semipresencial, disponível nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) e os Núcleos de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs), no tempo que o estudante dispõe, com orientação presencial e pela plataforma e provas presenciais.