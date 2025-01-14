Jovens e adultos que abandonaram os estudos podem retomar Crédito: Divulgação/Governo ES

Jovens e adultos que desejam continuar estudando, ou retomar os estudos, e que não participaram da Chamada Pública Escolar 2025 ainda têm a oportunidade de garantir vaga. Começaram na segunda-feira (13) as matrículas para 24 mil vagas disponibilizadas pelo governo do Estado para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), o supletivo. O início das aulas está programado para o dia 4 de fevereiro, e para se matricular o interessado deve comparecer à escola onde deseja estudar.

Como fazer a inscrição?

Como fazer a inscrição?

O responsável e/ou o próprio estudante, quando maior de idade, deve ir presencialmente à secretaria da escola de interesse, estejam ou não matriculados na rede pública estadual

Levar uma cópia da certidão de nascimento, de casamento ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original; também apresentar cópia do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial.

do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial. Entregar ainda cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo que, nas situações em que o estudante for menor de idade, também será necessária a cópia do CPF do responsável;

Apresentar cópia, acompanhada do original, da caderneta de vacinação ou da declaração de unidade de saúde pública, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com idade inferior a 18 anos.

EJA Profissional

Além da oferta para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Regular, o estudante pode solicitar uma vaga para os cursos de Ensino Médio Integrados à Qualificação Profissional - Curso Técnico - que é destinada a estudantes acima de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

Your browser does not support the audio element. Abertas matrículas para alunos do EJA, o supletivo da rede estadual do ES

A oferta é com os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Cuidador de Idosos, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agente de Combate à Endemias, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Agente de Projetos Sociais, Auxiliar de Agroecologia, Assistente de Recursos Humanos.

EJA Semipresencial