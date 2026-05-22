Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Mais Esportes
  • Copa ASAA celebra terceiro aniversário da Associação Automobilística de Aracruz
Velocidade na terra

Copa ASAA celebra terceiro aniversário da Associação Automobilística de Aracruz

Evento terá disputas do Campeonato Estadual de velocidade na terra

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2026 às 19:17
Velocidade na Terra
Divulgação
Em comemoração aos três anos da Associação Automobilística de Aracruz, a organização responsável pelo Campeonato Estadual de Velocidade na Terra promoverá a Copa ASAA, evento da modalidade que vai acontecer neste fim de semana, no Autódromo Morobá, e que marca a metade do torneio estadual.


O evento, que reunirá pilotos das categorias Light, Graduados e Graduados Pró, terá as primeiras movimentações no sábado, quando as equipes realizarão ajustes nos carros que vão integrar as provas.  No domingo, as atividades começam cedo, ainda de manhã, com treinos livres e cronometrados, e largadas previstas para as 12h30 e 14h30.


Cada largada corresponde à uma das etapas do Campeonato Estadual, com a quinta etapa sendo a primeira a começar, às 12h30, e a sexta sendo a seguinte. O encerramento do evento será às 16h e terá cerimônia de premiação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vacina britânica contra Ebola pode ficar pronta para testes em meses
A unidade da Artenza em Vila Velha opera em um imóvel de cerca de 2.600 metros quadrados de área de exposição, distribuídos em três andares
Móveis Conquista de Vila Velha muda de nome e vira Artenza
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o Enem e principais vestibulares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados