Copa ASAA celebra terceiro aniversário da Associação Automobilística de Aracruz





O evento, que reunirá pilotos das categorias Light, Graduados e Graduados Pró, terá as primeiras movimentações no sábado, quando as equipes realizarão ajustes nos carros que vão integrar as provas. No domingo, as atividades começam cedo, ainda de manhã, com treinos livres e cronometrados, e largadas previstas para as 12h30 e 14h30.