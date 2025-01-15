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Mobilidade

Bicicletas compartilhadas de graça em Vila Velha no sábado

Depois de Vitória anunciar o serviço gratuito, Vila Velha divulgou que também ofertará os veículos sem custo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2025 às 11:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 11:53

Após Vitória anunciar gratuidade, os moradores de Vila Velha que gostam de pedalar também vão poder usufruir o serviço de bicicletas compartilhadas sem custos neste sábado (18). Ao todo, 420 veículos estarão disponíveis para utilização no BikES e no Bike Vitória. A ação acontece em um dos períodos mais movimentados do ano, quando o verão atrai mais visitantes às cidades e a circulação de pessoas nas praias e pontos turísticos aumenta. Os sistemas de compartilhamento registraram 454.600 viagens em todo o ano passado.

Como utilizar o serviço

  • Para utilizar o serviço e aproveitar a campanha, basta fazer download do app na Play Store ou App Store e procurar por ‘Bike Vitória’ para usar em Vitória, ou ‘Bikes’ para usar tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Ao fazer o cadastro, será solicitado ao usuário o registro de um cartão de crédito, mas nada será cobrado pelo uso das bikes somente no dia 18.

  • As regras incluem viagens de até 75 minutos, com intervalos de 10 minutos entre uma retirada e outra. Além disso, os usuários podem entregar as bicicletas em qualquer estação, independentemente da cidade, permitindo trajetos como a travessia da ciclovia da Terceira Ponte.

  • Na Grande Vitória, as bicicletas compartilhadas estão disponíveis em Vitória e Vila Velha, todos os dias da semana, em 56 estações, que funcionam com sistema integrado entre as duas cidades.

  • A devolução da bicicleta pode ser realizada em qualquer estação disponível, 24 horas por dia. Escolha uma posição livre, encaixe a bicicleta e verifique se ela está devidamente travada. Se a estação estiver sem espaço para a sua bicicleta, ligue para a Central de Atendimento ao Usuário: 4003 4704.
Bicicletas compartilhadas de graça em Vila Velha no sábado

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