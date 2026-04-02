O que novas imagens divulgadas pela polícia podem indicar sobre desaparecimento de brasileira na Inglaterra

Novas imagens de Vitória divulgadas pela polícia fortalecem teoria de que brasileira teria pegado barco em Brightlingsea, na costa oeste da Inglaterra Crédito: Polícia de Essex

As imagens foram obtidas em câmeras de segurança na região de Brightlingsea, na costa oeste da Inglaterra, onde ela foi vista pela última vez.

Segundo a polícia do condado de Essex, que lidera as buscas, foram obtidas duas novas filmagens que parecem mostrar Vitória. Uma delas, da tarde do dia 3 de março, supostamente mostra a brasileira atravessando uma área de fazenda a cerca de um quilômetro do estaleiro de Brightlingsea.

A outra é de pouco após a meia-noite de 4 de março, em uma área industrial ao lado da região portuária. Esta é última imagem que a polícia tem de Vitória, até o momento.

A psicóloga cearense Vitória Barreto está desaparecida desde 3 de março na Inglaterra Crédito: Polícia de Essex

As gravações já haviam sido obtidas pelos investigadores, pelo menos, desde o dia 26 de março. No entanto, elas só foram divulgadas pela polícia britânica na quarta.

Avanços anteriores feitos pela investigação da polícia de Essex levantaram suspeitas de que Vitória pode ter pegado um barco em um estaleiro, em Brightlingsea, em 4 de março.

A embarcação foi encontrada à deriva posteriormente, com um colete salva-vidas a menos.

Segundo a superintendente Anna Granger, que lidera as investigações da polícia britânica, as novas imagens são importantes porque fortalecem a teoria de que ela esteve no barco.

"Continuamos trabalhando para reduzir o intervalo de tempo entre o último avistamento conhecido de Vitória e o momento em que sabemos que um barco foi desatracado", afirmou Granger, de acordo com o comunicado divulgado pela polícia.

"Embora não possamos afirmar com certeza que foi Vitória quem desatracou aquele barco, que foi encontrado à deriva em Bradwell-on-Sea, este novo avistamento confirmado a aproxima daquela área e reforça a hipótese de que foi ela."

A polícia de Essex pediu que as pessoas compartilhassem as novas gravações divulgadas nas redes sociais como forma de alcançar outras pessoas que possam ter visto a brasileira ou tenham informações sobre ela.

"Os entes queridos de Vitória têm muitas perguntas e estamos trabalhando incansavelmente para dar-lhes as respostas de que precisam", disse a superintendente.

O que se sabe até agora

Vitória foi vista pela última vez pessoalmente por uma pessoa que a conhecia no campus da Universidade de Essex em Wivenhoe, localizada a cerca de 90 quilômetros de Londres.

Vitória é natural de Fortaleza, no Ceará. Ela estava na Inglaterra para visitas à Universidade de Essex, hospedada na casa de uma professora da instituição com quem desenvolvia projetos na sua área de estudos.

Segundo a polícia de Essex, ela teria tomado um ônibus por volta das 13h do horário local em Wivenhoe no dia em que desapareceu. Imagens de câmeras de segurança mostram que ela desembarcou 30 minutos depois, na cidade litorânea de Brightlingsea.

É ali que ela pode ter pegado o barco no estaleiro, um dia depois. Segundo amigos e familiares, o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido.

Uma semana após o desaparecimento, no dia 10 de março, a polícia informou que câmeras de segurança filmaram uma pessoa sozinha pulando cercas de propriedades na região de Brightlingsea. Os investigadores acreditam que esta pessoa seja Vitória.

A polícia também encontrou no chão uma bolsa com pertences de Vitória , e o tecido de seu casaco foi visto em cercas de arame farpado. Seu laptop também foi encontrado, e imagens também mostraram a brasileira retirando galhos, espinhos e sujeira da calça.

Última aparição de Vitória nas câmeras de segurança Crédito: Polícia de Essex

De acordo com a superintendente Anna Granger, os investigadores ainda estão aguardando receber acesso aos dados de transações financeiras e comunicações de Vitória para obter novas informações que possam levar ao esclarecimento do caso.

A Justiça do Ceará autorizou a quebra do sigilo bancária e telefônico de Vitória no início de março. Não está claro por que as informações ainda não foram compartilhadas com os investigadores britânicos.

Desaparecida há um mês

No dia de seu desaparecimento, Vitória almoçou com a professora e amiga com quem estava hospedada em Wivenhoe. As duas deveriam se reencontrar no fim da tarde, mas a cearense nunca apareceu.

Segundo a polícia de Essex, Vitória foi vista pela última vez vestindo um casaco escuro, uma blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos.

A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.

Em nota divulgada após o desaparecimento, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso.