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Em São Gabriel da Palha

Adolescente é atropelada por moto na faixa de pedestres no ES; veja vídeo

Acidente aconteceu no bairro Aparecida e foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento; mulher e motociclista se feriram
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jan 2025 às 12:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 12:13

Uma adolescente de 16 anos foi atropelada por uma moto enquanto atravessava na faixa de pedestres no bairro Aparecida, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (15). O motociclista, de 21 anos, acabou sofrendo uma queda e também se feriu. Segundo a Polícia Militar, os dois envolvidos foram socorridos para o hospital da cidade.
Imagens de videomonitoramento capturaram o momento do acidente. É possível ver a adolescente iniciar a travessia, na Avenida Antônio José de Souza, que é de mão dupla, quando vem o veículo, uma Honda CG 125 Titan, no sentido do bairro Cachoeira da Onça para o Centro. Os dois se chocam, a moça rola pelo chão e o motociclista também cai. 
A PM informou que, depois do primeiro atendimento em São Gabriel da Palha, os dois foram transferidos para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, também no Noroeste capixaba. Por esse motivo, os policiais não conseguiram conversar com a adolescente e com o motociclista, e nem realizar o teste do bafômetro no condutor.
Em nota, a Polícia Civil informou que, em casos de acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, “a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal”.

Outro caso

Uma mulher de 73 anos foi atropelada e morta no último dia 10, na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica. Ireni Silva, de 73 anos, atravessava a via na faixa de pedestres quando foi surpreendida por um veículo dirigido por Silvana Carolina Sulatte da Costa, de 24 anos, que chegou a fugir do local do acidente. Após ser atingida, Ireni caiu às margens da rodovia e foi amparada por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso também foi flagrado por uma câmera. Confira:

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