Adolescente é atropelada por moto na faixa de pedestres no ES; veja vídeo

Imagens de videomonitoramento capturaram o momento do acidente. É possível ver a adolescente iniciar a travessia, na Avenida Antônio José de Souza, que é de mão dupla, quando vem o veículo, uma Honda CG 125 Titan, no sentido do bairro Cachoeira da Onça para o Centro. Os dois se chocam, a moça rola pelo chão e o motociclista também cai.