Homem é preso por importunar sexualmente menina em ônibus em Vila Velha

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente uma menina de 13 anos, na noite de quarta-feira (16), em um ônibus da linha 603 (Terminal de Itaparica - Terminal do Ibes) A vítima estava acompanhada da mãe, de 37. A mulher denunciou que, ao passar pela roleta do coletivo, sua filha teve o braço direito, a perna direita e as nádegas acariciadas por Carlos Alberto de Souza, que já estava no interior do veículo, ao lado da catraca.

Quando o ônibus chegou ao Terminal do Ibes, a mãe da adolescente pediu auxílio aos vigilantes do local, que mantiveram o suspeito em uma sala isolada dos demais populares e acionaram a Polícia Militar. A mulher, a vítima e o suspeito foram conduzidos até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil disse que Carlos Alberto de Souza, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou que realiza campanhas de conscientização sobre importunação sexual/assédio nos ônibus e terminais.

"A Ceturb visa estimular tanto vítimas quanto usuários do sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual e violência contra a mulher dentro dos ônibus e terminais do Transcol. Motoristas recebem treinamento para orientar as vítimas a procurarem a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência nesses casos", informou, em nota.