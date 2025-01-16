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Homem é preso por importunar sexualmente menina em ônibus em Vila Velha

Mãe da vítima denunciou que quando a filha passou pela roleta do coletivo, indivíduo de 55 anos teria acariciado braço, perna e as nádegas dela
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:20

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:20

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente uma menina de 13 anos, na noite de quarta-feira (16), em um ônibus da linha 603 (Terminal de Itaparica - Terminal do Ibes) A vítima estava acompanhada da mãe, de 37. A mulher denunciou que, ao passar pela roleta do coletivo, sua filha teve o braço direito, a perna direita e as nádegas acariciadas por Carlos Alberto de Souza,  que já estava no interior do veículo, ao lado da catraca.
Quando o ônibus chegou ao Terminal do Ibes, a mãe da adolescente pediu auxílio aos vigilantes do local, que mantiveram o suspeito em uma sala isolada dos demais populares e acionaram a Polícia Militar. A mulher, a vítima e o suspeito foram conduzidos até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil disse que Carlos Alberto de Souza, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou que realiza campanhas de conscientização sobre importunação sexual/assédio nos ônibus e terminais.
"A Ceturb visa estimular tanto vítimas quanto usuários do sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual e violência contra a mulher dentro dos ônibus e terminais do Transcol. Motoristas recebem treinamento para orientar as vítimas a procurarem a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência nesses casos", informou, em nota.
A companhia prossegue dizendo que é importante que, ao presenciar atos de assédio ou outro tipo de violência, também os passageiros denunciem pelo 181 e a vítima faça um boletim de ocorrência. "Todos os ônibus do Transcol contam com câmeras de videomonitoramento que ficam à disposição da polícia para ajudar nas investigações".

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