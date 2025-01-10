O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), sancionou o Projeto de Lei 228/2024 que torna passível de demissão o servidor que tiver conduta considerada "escandalosa", bem como tenha praticado assédio sexual contra demais servidores ou usuários do serviço público. A proposta foi feita pelo Executivo municipal.

Ainda será demitido, dentro das novas regras sancionadas pelo mandatário, os funcionários públicos do município que praticarem assédio moral no ambiente de trabalho e incontinência pública (comportamento de natureza grave, tido como indecente, que ocorre de forma habitual, ostensiva e em público).

A sanção da norma foi publicada na edição do Diário Oficial da Serra nesta sexta-feira (10). Já o projeto de lei que trata sobre o tema foi aprovado em sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores na última quarta-feira (8).

Your browser does not support the audio element. Lei libera demissão de servidor da Serra por assédio sexual e 'conduta escandalosa'

Com nova lei, fica poderá ser demitido o servidor da Serra que tiver conduta considerada "escandalosa" Crédito: Ricardo Medeiros

O antigo estatuto dizia que "Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é vedado dispensar o servidor do regime do ponto e abonar falta ao serviço."

Agora, a alteração sancionada pelo prefeito traz a seguinte redação: "O servidor público municipal fica submetido ao regime de controle de frequência e ponto, observada a regulamentação específica e considerando a natureza do serviço ou as atribuições do cargo".



A proposta de lei havia sido encaminhado ao Legislativo pelo então prefeito Sérgio Vidigal (PDT), em 20 de dezembro de 2024, na reta final de seu quarto mandato na Serra.