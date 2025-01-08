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Projeto de lei

Assédio sexual e "conduta escandalosa" vão virar motivo de demissão na Serra

Projeto que altera Estatuto do Servidor foi enviado pelo então prefeito Sérgio Vidigal (PDT) à Câmara e deve ser votado nesta quarta (8). Texto também livra alguns funcionários de bater ponto

Públicado em 

08 jan 2025 às 10:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra propõe alteração no Estatuto dos Servidores Municipais Crédito: Divulgação | PMS
Na reta final do quarto mandato como prefeito da Serra, em 20 de dezembro de 2024, Sérgio Vidigal (PDT) enviou um projeto de lei à Câmara que altera o Estatuto do Servidor municipal. A proposta ampla o rol de motivos que podem levar à demissão de um funcionário.
Entraram na lista: incontinência pública e conduta escandalosa; prática de assédio moral contra servidor de nível hierárquico inferior e prática de assédio sexual a qualquer servidor ou usuário de serviço público.
O Projeto de Lei  228/2024 vai ser votado nesta quarta-feira (8), em sessão extraordinária da Câmara, convocada em meio ao recesso parlamentar. Aliás, a pauta da sessão é "pesada", inclui ainda criação de cargos, aumento de salários e do valor do auxílio-alimentação dos servidores.
Um servidor efetivo, concursado, somente pode ser demitido após um processo disciplinar, em que tem direito a se defender. A demissão é a pena mais grave.
Servidores comissionados podem ser nomeados e exonerados a qualquer momento.
Voltando aos funcionários de carreira, o estatuto, Lei 2.360/2003, já prevê como motivo de demissão outras irregularidades, como crime contra a administração pública ofensa física em serviço e acumulação ilegal de cargos.
PONTO
Outra alteração prevista no projeto é em relação ao controle de frequência dos servidores da prefeitura. Agora, se o projeto for aprovado, vai ficar mais fácil desobrigar alguns de bater o ponto.
O atual estatuto diz o seguinte: "Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é vedado dispensar o servidor do regime do ponto e abonar falta ao serviço."
Já o novo texto é assim:  "O servidor público municipal fica submetido ao regime de controle de frequência e ponto, observada a regulamentação específica e considerando a natureza do serviço ou as atribuições do cargo".
Na justificativa do projeto, Vidigal diz que há funções no serviço público que são incompatíveis com o registro de ponto.
"(O projeto) propõe a adequação das regras de registro de frequência para funções nas quais as atribuições do cargo ou as características próprias do serviço público a ser prestado sejam incompatíveis com o sistema de registro de ponto".
Em relação à proposta, na íntegra, o então prefeito argumenta, na justificativa, que "a pretensão do Executivo é a adequação do ordenamento jurídico vigente, com vistas a conferir eficiência, celeridade e moralidade às diversas ações e atos administrativos praticados com base no Estatuto do Servidor Público".
Se a proposta for aprovada pelos vereadores, vai para sanção do prefeito Weverson Meireles (PDT).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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