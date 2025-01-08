Câmara da Serra quer criar cargos, aumentar salários e tíquete de servidores

Câmara Municipal da Serra Crédito: Reprodução | Fernando Estevam

Os vereadores da Serra vão se reunir, extraordinariamente, durante o recesso nesta quarta-feira (08). A convocação foi feita pelo presidente da Casa, Saulinho da Academia (PDT). De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o líder do Legislativo pode fazer isso "quando houver matérias de interesse público relevante e urgente a deliberar".

A partir das 16h30, os parlamentares vão analisar seis propostas. Entre elas, criação de cargos, aumento de salário e reajuste no valor do auxílio-alimentação dos servidores da própria Câmara.

Também estão em pauta o reajuste do tíquete para os servidores da prefeitura, a instituição de pagamento de escala extra para guardas municipais durante o verão e mudanças no estatuto dos servidores municipais.

Dois projetos de lei complementar foram protocolados na tarde de terça-feira (7) pelo próprio Saulinho. Um deles reformula a estrutura administrativa da Câmara e outro altera o plano de cargos e salários dos servidores.

Nenhum deles registra o impacto financeiro das mudanças, ou seja, quanto isso vai custar. Os textos também não são acompanhados de justificativas formais.

A nova estrutura, prevista no Projeto de Lei Complementar 1/2025, prevê, por exemplo, a criação de dez diretorias. Cada diretor com salário de R$ 14, 9 mil.

O projeto acaba com outras funções, como cinco coordenadorias, mas a estrutura da Casa passa a ser, digamos, muito mais robusta.

O texto estabelece uma hierarquia entre cargos comissionados, adotando uma nomenclatura comum no poder público, mas com elevação de salários.

O cargo de procurador-geral da Câmara, por exemplo, de acordo com o Portal da Transparência da Casa, hoje tem salário de R$ 10,6 mil. Pelo projeto, a função passa a ser classificada como DAS1, de assessoramento superior, com salário de R$ 14,9 mil.

Em relação a outro cargo comissionado, o de chefe de gabinete de vereador, o salário passa de R$ 5,6 mil para R$ 7,5 mil.

O Plano de Cargos e Salários, no Projeto de Lei Complementar 2/2025, estabelece uma nova tabela de vencimentos de acordo com níveis de carreira para os servidores efetivos.

O novo plano também extingue alguns cargos, como os de taquígrafo parlamentar, agente legislativo e técnico legislativo. São, ao todo, oito funções, exercidas por 17 pessoas.

Para uma comparação mais precisa seria necessário colocar lado a lado os anexos do atual plano de cargos e salários e os do projeto. Neles é que estão as tabelas de vencimento.

Mas os anexos e tabelas da lei atual simplesmente não estão disponíveis no site da Câmara, que compila a legislação municipal.

Após a aprovação, as leis complementares, têm que ser sancionadas pelo prefeito, Weverson Meireles (PDT), para entrar em vigor.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Outro projeto em pauta na sessão extraordinária desta quinta é o que prevê reajuste no valor do auxílio-alimentação dos servidores da Prefeitura da Serra.

Weverson, como já havia anunciado , enviou proposta que aumenta o tíquete em 25%, de R$ 800 para R$ 1 mil. Foi uma espécie de "compensação" pelo fato de a prefeitura não ter concedido abono natalino.

O objetivo, de acordo com a justificativa do projeto, é valorizar os cerca de 11.500 servidores municipais. O impacto nos cofres públicos vai ser de R$ 27,7 milhões por ano.

E a Câmara quer reajustar o valor do tíquete dos próprios servidores também. Para isso, apresentou uma emenda, uma alteração no projeto de lei enviado pelo Executivo.

A emenda prevê que o auxílio-alimentação pago aos servidores da Câmara seja elevado em 16,26%.

NUM PISCAR DE OLHOS

Tudo isso, evidentemente, foi combinado nos bastidores com ao menos a maioria dos vereadores. O presidente da Câmara não convocaria uma sessão no meio do recesso "do nada" para tentar impor a aprovação de uma pauta tão robusta e controversa.

A questão é que, para variar, falta transparência e discussão com a sociedade.

A sessão extra foi convocada na terça-feira, pouco depois de os projetos que alteram o plano de cargos e salários e a estrutura da câmara terem sido protocolados.

Para piorar, nos textos, como já ressaltado aqui, não há registro de impacto financeiro e nem justificativa formal, onde, via de regra, explica-se pontualmente as medidas pretendidas.

Apenas o Executivo fez isso nas propostas de sua autoria. O prefeito entende que precisa, como exige a lei, justificar-se para os vereadores, apontar quanto uma medida vai custar e de onde vai sair o dinheiro.

A Câmara talvez não veja necessidade de explicar suas intenções aos próprios vereadores, mas deveria fazê-lo aos moradores e eleitores da Serra.