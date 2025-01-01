Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova legislatura

Por maioria dos votos, Saulinho é reconduzido para presidir a Câmara da Serra

Durante a sessão, nesta quarta-feira (1°), foram empossados 23 vereadores eleitos e reeleitos para legislatura que vai de 2025 a 2028
Tiago Alencar

01 jan 2025 às 20:20

Saulinho da Academia (PDT) vai presidir a Câmara da Serra por mais dois anos Crédito: Redes sociais
Câmara de Vereadores das Serra deu posse nesta quarta-feira (1°) aos 23 vereadores eleitos e reeleitos para legislatura que vai de 2025 a 2028.
Na ocasião também foi eleita a Mesa Diretora da Casa de Leis visando ao biênio 2025/ 2026. Saulinho da Academia (PDT) foi reconduzido ao cargo, após sua chapa receber 16 favoráveis a sua volta ao posto de chefe do Legislativo municipal.
Além de Saulinho, a chapa eleita ainda conta com a seguinte composição:
  • 1° vice-presidente: William Miranda (União);
  • 2° vice-presidente: Raphaela Moraes (PP);
  • 1°  secretário: Cleber Lima Pereira  (MDB);
  • 2° secretário:  Wellington Alemão (Rede).
A chapa derrotada na briga pelo comanda da Câmara da Serra era encabeçada pelo vereador Henrique Lima (Podemos), que recebeu 6 votos. O vereador George Guanabara (Podemos) se absteve de votar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Política Câmara da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados