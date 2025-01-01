Por maioria dos votos, Saulinho é reconduzido para presidir a Câmara da Serra

A Câmara de Vereadores das Serra deu posse nesta quarta-feira (1°) aos 23 vereadores eleitos e reeleitos para legislatura que vai de 2025 a 2028.
Na ocasião também foi eleita a Mesa Diretora da Casa de Leis visando ao biênio 2025/ 2026. Saulinho da Academia (PDT) foi reconduzido ao cargo, após sua chapa receber 16 favoráveis a sua volta ao posto de chefe do Legislativo municipal.
Além de Saulinho, a chapa eleita ainda conta com a seguinte composição:
- 1° vice-presidente: William Miranda (União);
- 2° vice-presidente: Raphaela Moraes (PP);
- 1° secretário: Cleber Lima Pereira (MDB);
- 2° secretário: Wellington Alemão (Rede).
A chapa derrotada na briga pelo comanda da Câmara da Serra era encabeçada pelo vereador Henrique Lima (Podemos), que recebeu 6 votos. O vereador George Guanabara (Podemos) se absteve de votar.