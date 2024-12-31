A equipe que estará à frente das secretarias municipais da Prefeitura da Serra será dominada por mulheres. Dos 19 membros do primeiro escalão, 11 são mulheres, o que corresponde a 60% do time. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito do município, Weverson Meireles (PDT), nesta terça-feira (31). Ele tomará posse às 16h de quarta-feira (1º), na Câmara de Vereadores da cidade.
Weverson definiu a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno para chefiar a Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes). Ela já era cotada para ocupar essa posição, o que se confirmou. Já as secretárias de Governo, Lilian Siqueira, e de Educação, Mayara Candido, saíram do governo do Estado para compor o time.
A nova secretária de Educação atuou como gerente de Educação em Tempo Integral na Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu), e Lilian é servidora efetiva do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e estava à frente da Subsecretaria de Captação de Recursos da Secretaria de Estado de Planejamento.
“Estamos formando um time comprometido com o desenvolvimento do município, que une experiência e inovação para atender às demandas da nossa cidade com eficiência e responsabilidade”, afirmou Weverson.
Weverson nomeia vice e terá mulheres como maioria no secretariado da Serra
Veja quem serão os secretários municipais da Serra:
- Coordenadoria de Governo (CG): Lilian Siqueira
- Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes): Gracimeri Gaviorno
- Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom): Lilian Mota Pereira
- Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir): Lilian Mota Pereira (respondendo)
- Secretaria Municipal de Educação (Sedu): Mayara Cândido
- Procuradoria-Geral do Município (Proger): Alessandra Costa Ferreira Nunes
- Secretaria Municipal de Obras (Seob): Izabela Biancardi Roriz
- Secretaria Municipal de Saúde (Sesa): Fernanda Coimbra Mota da Silva
- Secretaria de Comunicação (Secom): Renata Salgueiro Almeida
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec): Márcia Lamas
- Secretaria de Assistência Social (Semas): Cláudia Maria da Silva
- Secretaria Municipal de Habitação (Sehab): Graziela Pagani
- Secretaria Municipal de Gestão de Planejamento (Segeplan): Ricardo Savacini Pandolfi
- Controladoria-Geral (CGM): Emiliano Ricas
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur): Claudio Denicoli dos Santos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma): Claudio Denicoli dos Santos (respondendo)
- Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap): Claudio Denicoli dos Santos (respondendo)
- Secretaria Municipal da Fazenda (Sefa): Henrique Valentim Martins da Silva
- Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Seicit): Pedro Henrique Trindade de Souza
- Secretaria Municipal de Serviços (Sese): Enivaldo Dias Pereira
- Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur): Anderson Madeira
- Secretário Chefe de Gabinete: Iranilson Casado