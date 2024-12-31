Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo governo

Weverson nomeia vice e terá mulheres como maioria no secretariado da Serra

Dos 19 membros da equipe, 11 são do sexo feminino; vice-prefeita Gracimeri Gaviorno vai chefiar a Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes)

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 16:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 dez 2024 às 16:01
Gracimeri Gaviorno, Lilian Siqueira e Mayara Cândido fazem parte da equipe do governo de Weverson, na Serra
Gracimeri Gaviorno, Lilian Siqueira e Mayara Cândido fazem parte da equipe do governo de Weverson, na Serra Crédito: Divulgação
A equipe que estará à frente das secretarias municipais da Prefeitura da Serra será dominada por mulheres. Dos 19 membros do primeiro escalão, 11 são mulheres, o que corresponde a 60% do time. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito do município, Weverson Meireles (PDT), nesta terça-feira (31). Ele tomará posse às 16h de quarta-feira (1º), na Câmara de Vereadores da cidade.
► Confira horários e locais das posses de prefeitos e vereadores no ES
Weverson definiu a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno para chefiar a Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes). Ela já era cotada para ocupar essa posição, o que se confirmou. Já as secretárias de Governo, Lilian Siqueira, e de Educação, Mayara Candido, saíram do governo do Estado para compor o time.
A nova secretária de Educação atuou como gerente de Educação em Tempo Integral na Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu), e Lilian é servidora efetiva do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e estava à frente da Subsecretaria de Captação de Recursos da Secretaria de Estado de Planejamento.
“Estamos formando um time comprometido com o desenvolvimento do município, que une experiência e inovação para atender às demandas da nossa cidade com eficiência e responsabilidade”, afirmou Weverson.
Weverson nomeia vice e terá mulheres como maioria no secretariado da Serra

Veja quem serão os secretários municipais da Serra:

  1. Coordenadoria de Governo (CG): Lilian Siqueira
  2. Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes): Gracimeri Gaviorno
  3. Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom): Lilian Mota Pereira
  4. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir): Lilian Mota Pereira (respondendo)
  5. Secretaria Municipal de Educação (Sedu): Mayara Cândido
  6. Procuradoria-Geral do Município (Proger): Alessandra Costa Ferreira Nunes
  7. Secretaria Municipal de Obras (Seob): Izabela Biancardi Roriz
  8. Secretaria Municipal de Saúde (Sesa): Fernanda Coimbra Mota da Silva
  9. Secretaria de Comunicação (Secom): Renata Salgueiro Almeida
  10. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec): Márcia Lamas
  11. Secretaria de Assistência Social (Semas): Cláudia Maria da Silva
  12. Secretaria Municipal de Habitação (Sehab): Graziela Pagani
  13. Secretaria Municipal de Gestão de Planejamento (Segeplan): Ricardo Savacini Pandolfi
  14. Controladoria-Geral (CGM): Emiliano Ricas
  15. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur): Claudio Denicoli dos Santos
  16. Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma): Claudio Denicoli dos Santos (respondendo)
  17. Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap): Claudio Denicoli dos Santos (respondendo)
  18. Secretaria Municipal da Fazenda (Sefa): Henrique Valentim Martins da Silva
  19. Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Seicit): Pedro Henrique Trindade de Souza
  20.  Secretaria Municipal de Serviços (Sese): Enivaldo Dias Pereira
  21. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur): Anderson Madeira
  22. Secretário Chefe de Gabinete: Iranilson Casado

LEIA MAIS 

Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Weverson para a Serra

Vidigal sobe salários de prefeito, vice e secretários e corta 800 comissionados na Serra

Weverson quer promover reforma administrativa e reduzir gastos na Serra

Confira horários e locais das posses de prefeitos e vereadores no ES

Acordo entre governo Lula e Vale garante R$ 6 bi para nova ferrovia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Prefeitura da Serra Weverson Meireles
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados