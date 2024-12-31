Weverson nomeia vice e terá mulheres como maioria no secretariado da Serra

Gracimeri Gaviorno, Lilian Siqueira e Mayara Cândido fazem parte da equipe do governo de Weverson, na Serra Crédito: Divulgação

A equipe que estará à frente das secretarias municipais da Prefeitura da Serra será dominada por mulheres. Dos 19 membros do primeiro escalão, 11 são mulheres, o que corresponde a 60% do time. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito do município, Weverson Meireles (PDT), nesta terça-feira (31). Ele tomará posse às 16h de quarta-feira (1º), na Câmara de Vereadores da cidade.

Weverson definiu a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno para chefiar a Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes). Ela já era cotada para ocupar essa posição, o que se confirmou. Já as secretárias de Governo, Lilian Siqueira, e de Educação, Mayara Candido, saíram do governo do Estado para compor o time.

A nova secretária de Educação atuou como gerente de Educação em Tempo Integral na Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu), e Lilian é servidora efetiva do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e estava à frente da Subsecretaria de Captação de Recursos da Secretaria de Estado de Planejamento.

“Estamos formando um time comprometido com o desenvolvimento do município, que une experiência e inovação para atender às demandas da nossa cidade com eficiência e responsabilidade”, afirmou Weverson.

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Veja quem serão os secretários municipais da Serra: