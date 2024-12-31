Confira horários e locais das posses de prefeitos e vereadores no ES

Dia 1º de janeiro de 2025 marca o início de novos mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil. No Espírito Santo, os eleitos tomarão posse em eventos realizados nos municípios durante a manhã e a tarde de quarta-feira. A exceção fica por conta de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, onde os vereadores empossados escolherão o presidente da Câmara Municipal, que será o prefeito interino até a realização de novas eleições.
Em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) manteve a eleição indeferida na cidade, após barrar a candidatura do prefeito eleito Dorlei Fontão (PSB). Confira abaixo os horários das posses nos principais municípios capixabas.
Correção
31/12/2024 - 2:27
A posse, em Vila Velha, será realizada no Centro de Convenções, e não na Câmara Municipal como saiu publicado erroneamente na primeira versão desta matéria. O texto e a tabela foram corrigidos.